即時港聞

立法會討論施政報告致謝議案　葉劉淑儀促檢討資深官員流失原因　狄志遠籲包容反對意見 (14:42)

立法會今（8日）起展開《施政報告》致謝議案辯論，首日議題包括政府管治、公務員體系等。身兼行會召集人的新民黨主席葉劉淑儀促政府檢討多名資深官員流失的原因；新思維狄志遠則籲政府包容反對意見、廣納民意。

近年多名高層官員辭任，葉劉淑儀於會上提及駐華盛頓經貿辦處長黃曉峯、財政司政務助理蔡君強等高官辭職轉投私人市場，認為原因之一是轉向待遇更好工作，著當局認真審視流失原因，以免「令一個常秘做了幾個月要調去另一個局，或政務官擔任D8（甲一級）的常秘」。

新思維狄志遠則促政府增加問責度。他稱問責型政府有3項重要元素，包括向市民問責、有容納不同聲音的胸襟、推動市民參與，並籲政府「勇於面對反對聲音，積極回應、解釋、調整」，同時將民意調查納入高官及部門表現的評核指標，亦在制度上容許多元參與，在委任諮詢委員會成員時「切記不要只委任一些自我感覺良好的人，這只會造成偏聽」。

至於公務員表現評核及部門首長責任制，金融界陳振英提醒避免因過分強調問責，使決策過程過於冗長、保守，並建議增加負責第二級調查的公務員敍用委員會的獨立人士比例。他續說，過去僅小部分公務員因表現不佳而未獲增薪點，倡考慮表現良好的公務員才可享增薪點。商界議員廖長江則冀盡快𨤳定責任制細節，例如具體評核標準、會否公開涉及嚴重問題的第二級調查的結果等。

