立法會討論施政報告致謝議案　葉劉淑儀促檢討資深官員流失原因　狄志遠籲包容反對意見 (14:42)

近年多名高層官員辭任，葉劉淑儀於會上提及駐華盛頓經貿辦處長黃曉峯、財政司政務助理蔡君強等高官辭職轉投私人市場，認為原因之一是轉向待遇更好工作，著當局認真審視流失原因，以免「令一個常秘做了幾個月要調去另一個局，或政務官擔任D8（甲一級）的常秘」。

新思維狄志遠則促政府增加問責度。他稱問責型政府有3項重要元素，包括向市民問責、有容納不同聲音的胸襟、推動市民參與，並籲政府「勇於面對反對聲音，積極回應、解釋、調整」，同時將民意調查納入高官及部門表現的評核指標，亦在制度上容許多元參與，在委任諮詢委員會成員時「切記不要只委任一些自我感覺良好的人，這只會造成偏聽」。

至於公務員表現評核及部門首長責任制，金融界陳振英提醒避免因過分強調問責，使決策過程過於冗長、保守，並建議增加負責第二級調查的公務員敍用委員會的獨立人士比例。他續說，過去僅小部分公務員因表現不佳而未獲增薪點，倡考慮表現良好的公務員才可享增薪點。商界議員廖長江則冀盡快𨤳定責任制細節，例如具體評核標準、會否公開涉及嚴重問題的第二級調查的結果等。