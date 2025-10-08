街工、婦協平安卡課程導師披露考題　勞工處暫停課程認可半年 (14:38)

勞工處指，街坊工友服務處舉辦的平安卡課程，有導師於考試前向學員披露試卷的所有試題及相關可供選擇答案，同時亦容許未符合指定出席率的學員參與考試。香港婦女中心協會有限公司則在相關課程考試期間沒有確保監考員在試場監考，更有導師在課程考試期間沒有恰當地執行監考工作，以致未有發現部分學員於考試期間互相討論答案。

勞工處經詳細調查及搜證，並考慮該機構及涉事導師的解釋與申述後，認為事件性質嚴重，決定暫停兩機構認可資格6個月。兩機構涉事導師同時被撤銷在該機構教授相關課程的資格，涉事學員亦不會獲發平安卡，涉及作弊的學員的平安卡亦已被收回及撤銷。

撇除兩間機構，現時共有132個課程營辦機構提供認可平安卡課程。勞工處發言人指，一直重視平安卡課程的質素，因應申訴專員公署發表的「政府對建造業職業安全及健康的監管」主動調查報告的建議，處方今年4月起已加強人手巡查營辦機構，監察營辦機構是否遵守批核條件及確保課程水準，會繼續嚴密監察所有認可強制性安全課程營辦機構及其導師的質素。

