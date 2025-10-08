報料
2025年10月8日星期三
啟業邨塌樹擊昏女傭
(13:48)
今早（8日）11時許，九龍灣啟業邨啟裕樓對開有樹枝從4米高處墮下，擊中一名40餘歲外籍女傭。女事主頭部受傷，昏迷由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。警方正封鎖現場調查。
塌樹
