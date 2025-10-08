李偲嫣子傷人後一度缺席聆訊　認兩罪判囚兩年兩個月 (13:35)

被告劉仲朗（31歲，報稱廚師）承認案情指於2023年9月23日，洪姓事主與哥哥及友人到位於紅磡一間雞煲餐廳吃晚飯，被告與友人在同一餐廳用膳，被告與事主互不相識。凌晨時分，被告與事主哥哥在餐廳廁所外發生爭執，被告向對方大罵粗言穢語。不久事主等人在餐廳外見到被告大叫，事主哥哥推開被告，被告情緒激動後返回餐廳，然後手握一把30厘米長菜刀及欲劈向事主頭部，事主舉起左臂格擋並被砍中。

稱忘記出庭日子後不懂如何處理

事主哥哥制服被告，並報案處理。事主被送院救治，其左肘有8厘米裂傷，醫生發現一塊2.5厘米的金屬碎片有部分嵌入骨中，事主接受縫針；被告在現場接受警員警誡，他否認傷人，反指他遭數名男子襲擊，其後到警署錄取會面紀錄時，才承認因衝動及受酒精影響下犯案。去年7月，被告缺席法庭聆訊，遭法庭發出拘捕令。一個月後，他被重新拘捕，警誡下稱他忘記出庭日子，後來不知如何處理。

辯方求情指，被告自知行為愚蠢，冀法庭輕判。惟法官表示，被告理應知道他犯下嚴重罪行，不信納他會一時忘記才缺席法庭，法官舉起被檢獲的菜刀及金屬碎片，指醫生在事主的身體內發現菜刀缺失的碎片，被告看後表示「睇到」。法官判刑時提及，被告喪母及現在與父親同住，他沒有預謀犯案，但是使用武力程度強，加上事後試圖逃避刑責，最終就兩罪判囚2年2個月。

翻查資料，劉仲朗於2020年與繼父謝鋮浚在私家車上發生爭執，其間拳打腳踢繼父，更用母親的三腳架毆打對方，最終使繼父臉骨有骨折等，事後被控一項傷人罪。該宗以守行為方式處理，被告准以2000元自簽、守行為18個月，控罪撤銷。