明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉取酬千元至兩萬運逾1600萬大麻　三人認罪囚6年4個月 (13:32)

兩名廚師及一名患情緒病的男子於2023年協助陌生人分拆逾79公斤，估計市值超過1600萬元的草本狀大麻，以分別換取約1000元至2萬元報酬。3人今（8日）於高院承認一項販運危險藥物罪。法官陳嘉信引述辯方書面求情陳辭指，案發時3名被告分別面對需還賭債、以及「新冠疫情下收入大減」等經濟問題。陳官稱，考慮到涉案毒品的份量，加上3人及時認罪，判處3名被告監禁6年4個月。

被告依次為陳浩賢（現年27歲，廚師）、梁嘉豪（34歲，廚師）、莊少鵬（34歲，無業），他們同承認一項販運危險藥物罪。控罪指，他們於2023年5月25日在觀塘越聯工廠大廈某單位非法販運危險藥物，即79.988公斤草本狀大麻。

控方指，3名被告都沒毒癮。陳官引述辯方的書面求情陳辭稱，陳因新冠疫情時收入大減而面對經濟問題；梁因賭博而需還賭債；莊則受情緒病困擾。陳官以9年6個月為量刑起點，經認罪扣減後，判3人監禁6年4個月。

案情指，警方於2023年5月25日凌晨在觀塘越聯工廠大廈截查被告陳浩賢，但陳迅速走進大廈內某單位並嘗​試關門。警員進入單位後，發現梁嘉豪在內，現場有160包共重即79.988公斤的草本狀大麻；陳及梁被捕。經調查後，警方拘捕協助運送草本狀大麻到涉案大廈的莊少鵬。

在警誡錄影會面下，陳指在酒吧遇上一個叫「多仔」的人，陳需要金錢，所以答應替「多仔」分拆草本狀大麻，以換取1.5萬至2萬元報酬。陳聘請舊同事梁嘉豪到場幫忙，並答應向他支付1000至2000元。陳指，草本狀大麻被放在紙箱內，並用急凍魚類掩飾。莊則在警誡下稱，透過病友認識「多仔」，答應替對方運貨以換取1.5萬元報酬。梁及莊均稱，被捕時仍未收到報酬。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞