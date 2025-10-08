近三年涉欠薪定罪傳票增　平均罰款降 (13:29)

就欠薪提出並已完成聆訊的檢控傳票及被定罪的傳票，分別有3084及2269張；已完成聆訊的檢控傳票票數由2022年的606宗升逾倍至1306宗；被定罪的傳票數字由2022年的454宗升至996宗；被定罪傳票的平均罰款則由2022年的3480元降至2865元。接獲投訴宗數、檢控票數、被定罪票數及平均罰款金額整體上升。當局鼓勵僱員及早追討欠薪，以保障自身利益。

陸頌雄亦關注勞工處提出就欠薪個案的刑事檢控準則，孫玉菡指處方會根據僱員提供的表面證據審視僱主有否違例，亦會邀請僱員出任控方證人指證，屆時會根據《檢控守則》審視是否有足夠證據證明僱主故意及無合理辯解違反《僱傭條例》有關支付工資的規定，如有足夠證據會提出檢控。

對於破欠基金疑被濫用的情况，孫玉菡表示早前政府已成立跨部門專責小組，包括勞工處、警務處商業罪案調查科及破產管理署的代表，加強主動偵查可疑個案。孫表示勞工處會嚴謹審批及緊密跟進每宗破欠基金申請，若發現公司負責人涉發現非法轉移資產、盜竊公款、藉欺騙手段逃避債務、沒有妥善備存公司帳目等，會轉交指警務處或破產管理署跟進。