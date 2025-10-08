明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

近三年涉欠薪定罪傳票增　平均罰款降 (13:29)

工聯會議員陸頌雄今（8日）於立法會上提出書面質詢關注僱員被拖欠工資及濫用破欠基金問題，勞福局長孫玉菡表示，過去三年，勞工處共接獲約1.34萬宗僱員欠薪投訴，建造業佔比最大，有5089宗；投訴宗數由2022年的3593宗升至去年的5404宗，建造業投訴宗數由2022年的1307宗升至去年的2047宗。

就欠薪提出並已完成聆訊的檢控傳票及被定罪的傳票，分別有3084及2269張；已完成聆訊的檢控傳票票數由2022年的606宗升逾倍至1306宗；被定罪的傳票數字由2022年的454宗升至996宗；被定罪傳票的平均罰款則由2022年的3480元降至2865元。接獲投訴宗數、檢控票數、被定罪票數及平均罰款金額整體上升。當局鼓勵僱員及早追討欠薪，以保障自身利益。

陸頌雄亦關注勞工處提出就欠薪個案的刑事檢控準則，孫玉菡指處方會根據僱員提供的表面證據審視僱主有否違例，亦會邀請僱員出任控方證人指證，屆時會根據《檢控守則》審視是否有足夠證據證明僱主故意及無合理辯解違反《僱傭條例》有關支付工資的規定，如有足夠證據會提出檢控。

對於破欠基金疑被濫用的情况，孫玉菡表示早前政府已成立跨部門專責小組，包括勞工處、警務處商業罪案調查科及破產管理署的代表，加強主動偵查可疑個案。孫表示勞工處會嚴謹審批及緊密跟進每宗破欠基金申請，若發現公司負責人涉發現非法轉移資產、盜竊公款、藉欺騙手段逃避債務、沒有妥善備存公司帳目等，會轉交指警務處或破產管理署跟進。

相關字詞﹕欠薪 破欠基金 陸頌雄 孫玉菡 勞工處 編輯推介

上 / 下一篇新聞