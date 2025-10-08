助理市場經理強姦酒醉女子判囚5年半　官斥被告為滿足一己私慾屬加刑因素 (12:58)

被告葉家藝（現年32歲、助理市場經理）被控於2023年1月21日，在香港島西半山卑利街80至82號金莉大廈某室，強姦女子X。

法官游德康綜合被告背景和求情稱，被告2013年考獲廣告製作相關的文憑，公餘時間與胞弟合資影片製作公司，存錢到英國修畢國際市場營銷學位，以一級榮譽成績畢業，回港後先後從事市場策劃工作，曾在跨國企業任職。被告在求情信對審訊期間一度情緒失控向法庭致歉，認為事件有負父母養育之恩，明白自己不應亂搞男女關係，承諾未來盡力貢獻社會。

辯方形容被告過往奉公守法，犯案與過去紳士和君子形象不符，並強調他事發過程中有使用安全套，與X描述不符。法官續指，X酒後沒有自主能力，不能同意與被告性交，惟案中沒有找到被告的精液，為免不公，不會認定他無使用安全套而加刑。法官並稱，本案不涉使用過度暴力，被告未必有預謀行事，以5年監禁為量刑起點。

法官引述X的創傷報告指，她患有創傷後壓力症，事件衝擊其自我認知和世界觀，亦因要配合調查加劇心理負擔，需持續接受心理治療，被告為滿足一己私慾犯案，加刑9個月；另因他過去孜孜不倦進修、品格正面減刑3個月，總刑期5年半。