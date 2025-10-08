明報新聞網
即時港聞

今年首8個月有869名非法勞工被捕　較去年月均數字升2.8% (12:44)

勞工及福利局長孫玉菡回覆立法會議員書面質詢時表示，根據入境處紀錄，今年1月至8月共有逾1.2萬次打擊非法勞工的執法行動，有869名非法勞工及407名僱主被拘捕，與2024年的月均數字比較分別上升2.8%及19%；有756名非法勞工及127名僱主被檢控，部分被檢控人士並非於同年被捕。他指，跨部門反黑工專責組會繼續密切留意非法勞工的情况，並適時制定整體應對策略，以保障本地勞工就業。

孫玉菡說，針對不法之徒利用網上平台招攬和安排非法勞工來港，入境處會持續進行「網上巡邏」，如發現相關情况會以「放蛇」等方式展開執法行動；若涉及內地網上平台，入境處會與內地當局交換情報，並促請內地當局與相關平台作適當跟進，包括「下架」涉事的帖文。

                                      被拘捕和被檢控的非法勞工和僱主人數

年份非法勞工僱主
被拘捕被檢控被拘捕被檢控
20241268 1013513169
2025(截至8月)869756407127

政府自今年6月30日起，容許符合技術專才清單資格的人士，來港從事8項人手短缺的技術工種。新安排實施至今約3個月，孫玉菡表示，入境處已陸續收到相關查詢，並正審批接獲的申請，會密切留意推行情况，適時公布有關統計數字，並會在新安排推行一年後檢討。

相關字詞﹕非法勞工 孫玉菡 編輯推介

