今年首8個月有869名非法勞工被捕　較去年月均數字升2.8% (12:44)

孫玉菡說，針對不法之徒利用網上平台招攬和安排非法勞工來港，入境處會持續進行「網上巡邏」，如發現相關情况會以「放蛇」等方式展開執法行動；若涉及內地網上平台，入境處會與內地當局交換情報，並促請內地當局與相關平台作適當跟進，包括「下架」涉事的帖文。

被拘捕和被檢控的非法勞工和僱主人數 年份 非法勞工 僱主 被拘捕 被檢控 被拘捕 被檢控 2024 1268 1013 513 169 2025(截至8月) 869 756 407 127

政府自今年6月30日起，容許符合技術專才清單資格的人士，來港從事8項人手短缺的技術工種。新安排實施至今約3個月，孫玉菡表示，入境處已陸續收到相關查詢，並正審批接獲的申請，會密切留意推行情况，適時公布有關統計數字，並會在新安排推行一年後檢討。