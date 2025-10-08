明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

旅議會稱黃金周首6日吸逾135萬旅客　業界滿意市况 (11:41)

國慶黃金周假期已步入最後一日，旅遊業議會總幹事楊淑芬今早接受電台訪問，指旅遊業界非常滿意是次黃金周市况，黃金周首6日有超過135萬旅客訪港，市面暢旺有序。

楊淑芬表示，10月1至6日的數據顯示，整體訪港旅客超過135萬，其中內地旅客佔86%，即約100萬人，其中有約1000個入境旅行團。她續指，海外旅客數量較上個黃金周相比增長26%，可見本港客源市場漸趨平均，雖旅客人數仍未恢復至疫情前水平，但她認為旅行質素與遊客體驗較數字更為重要。

楊淑芬指，黃金周期間遊客的旅遊模式與以前不同，相較購物團，更多遊客及旅行團着重遊覽可「打卡」的本港特色景點，如九龍城寨公園、油麻地警署等。

她提到，政府現時以生態旅遊為推廣方向，但處於起步點，旅遊業界仍需政府協助培訓專業導遊。對於有遊客破壞橋咀洲生態，她指應考慮於導遊培訓守則中列明如何與遊客溝通，令遊客了解到訪相關地點時的注意事項。

楊淑芬又提到數個新旅遊方向。她指業界非常歡迎工業旅遊，於9月尾已成功舉辦說明會，將以「團進團出」的形式展開，預計年內便可推出相關旅行團。她提到，首階段已與大埔工業邨內的三個飲食品牌工廠協調，將於11月安排考查，未來遊客可於工廠內以工作坊形式參與食品製作，工廠內亦會銷售限定商品以吸引遊客消費。楊淑芬又提及賽馬旅遊及遊艇旅遊，指可吸引高端旅客，惟需業界配合逐步發展。

楊淑芬認為，現時旅遊業界人手依然不足，雖能夠應付黃金周少量旅行團，但依然需要更多人手培訓，以配合新的旅行模式、景點及方向。

相關字詞﹕旅議會 黃金周 編輯推介

上 / 下一篇新聞