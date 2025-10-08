旅議會稱黃金周首6日吸逾135萬旅客　業界滿意市况 (11:41)

楊淑芬表示，10月1至6日的數據顯示，整體訪港旅客超過135萬，其中內地旅客佔86%，即約100萬人，其中有約1000個入境旅行團。她續指，海外旅客數量較上個黃金周相比增長26%，可見本港客源市場漸趨平均，雖旅客人數仍未恢復至疫情前水平，但她認為旅行質素與遊客體驗較數字更為重要。

楊淑芬指，黃金周期間遊客的旅遊模式與以前不同，相較購物團，更多遊客及旅行團着重遊覽可「打卡」的本港特色景點，如九龍城寨公園、油麻地警署等。

她提到，政府現時以生態旅遊為推廣方向，但處於起步點，旅遊業界仍需政府協助培訓專業導遊。對於有遊客破壞橋咀洲生態，她指應考慮於導遊培訓守則中列明如何與遊客溝通，令遊客了解到訪相關地點時的注意事項。

楊淑芬又提到數個新旅遊方向。她指業界非常歡迎工業旅遊，於9月尾已成功舉辦說明會，將以「團進團出」的形式展開，預計年內便可推出相關旅行團。她提到，首階段已與大埔工業邨內的三個飲食品牌工廠協調，將於11月安排考查，未來遊客可於工廠內以工作坊形式參與食品製作，工廠內亦會銷售限定商品以吸引遊客消費。楊淑芬又提及賽馬旅遊及遊艇旅遊，指可吸引高端旅客，惟需業界配合逐步發展。

楊淑芬認為，現時旅遊業界人手依然不足，雖能夠應付黃金周少量旅行團，但依然需要更多人手培訓，以配合新的旅行模式、景點及方向。