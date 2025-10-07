明報新聞網
即時港聞

衛生署研再討論「預設默許」器官捐贈　移植運動協會憂硬推引反效果籲先作調查 (16:28)

衛生署長林文健上周表示，期望重啟器官捐贈改用「預設默許」機制的討論，稱只要市民有選擇權，就不牽涉人權問題。香港移植運動協會創會榮譽會長、醫生周嘉歡表示，2017年前食衛局調查顯示，支持及反對預設默許人士各佔3成多。她說，近年等候洗腎、換器官人士均有增加，新冠疫情期間部分病人離世，市民可能會有感受，支持再作調查。惟「預設默許」是否成功取決於市民接受程度，其中新加坡推行機制成效不佳，「夾硬推可能造成反效果，甚至造成市民及醫護的矛盾」。

周嘉歡於港台節目《千禧年代》表示，推「預設默許」的海外國家中，有「很成功的例子、亦有很失敗的例子」，其中西班牙成功率很好，但新加坡的捐贈情况甚至較本港差，取決於市民接受程度。周嘉歡表示，早年討論時醫護界亦有分歧，包括具體是否可以執行，「係新加坡有例子，有屋企人攬住屍體係病房，醫生唔通去搶，(家屬)個情緒都好重要，叫警察來都沒有用。」

立法會衛生事務委員會主席林哲玄於同一節目表示，本港近年器官捐贈的手術數目相對少，換肝手術由以往最高峰每年50多個手術，跌至近年每年進行30多個手術；換腎由每年80多個手術，跌至近年每年進行50多個手術，其他器官更少，登記器官捐贈輪候時間很久。

林哲玄說，2022至2023年政府統計處數據顯示，6成市民未想過是否進行器官捐贈，「預設默許」機制決定可以令市民「諗一諗」，可能會增加捐贈意願，「有個決定擺係你面前、有些人覺得唔急，好後生死亡離佢好遠，一年又一年揼落去唔肯決定，迫住你好決定啦，無所謂我咪捐」。他表示，8成離世者的家人不知道其器官捐贈意願，捐贈者意願對家人作出決定有很大影響。

器官捐贈

