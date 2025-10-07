明報新聞網
即時港聞

簡約公屋工地剪短螺絲擅擴接孔　建築署稱最壞打算需四至五個月重新檢查全部組件 (12:30)

「安保－俊和聯營」承建的3個簡約公屋工地出現多個涉及現場安裝的結構裝置問題，包括螺絲被剪短，以及鐵板連接洞被擴大。建築署長李翹彥日前已委派一名助理處長帶領獨立調查專隊，署方目標於一個月內完成調查報告，待調查完成再釐定承建商責任。李翹彥今日（7日）估算，最壞情况下需用4至5個月時間，將所有組件拆下檢查再重新組裝，又稱調查時發現有螺絲其實「係扭得入」，不明白為何照樣剪斷。

李翹彥今日分別接受港台節目《千禧年代》及商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，表示螺絲被剪短問題最嚴重的工地為小欖樂安排簡約公屋項目；鐵板連接洞擴大問題最嚴重的則為柴灣常安街的項目。李翹彥重申，署方希望於一個月內完成調查，又稱調查只須涵蓋7至9成「已經知咩事」。承辦商已向署方提交補救方案，署方並未接納，李翹彥表示會對補救方法持開放態度，考量因素包括可行性及可能衍生的問題等。

三個簡約公屋原定於明年第二季至第四季落成，李翹彥估計，工程最壞打算下會延遲4至5個月，他解釋指需待靠近主力牆的組件全部拆卸後，才能查驗螺絲狀况，然後再重新裝好，又稱仍會以當初向立法會承諾的完工期進發。

至於事件成因屬個別工人、系統或組件問題，李翹彥則表示屬調查方向，又指組件設計由承建商提交，經確認後才實行，不能未與結構工程師或署方商討便擅自更改設計。他亦指，調查時發現有螺絲其實「係扭得入」，不明白為何照樣剪斷。李又稱，MiC（組裝合成）箱出廠前經一定驗證，運送到工地現場時亦須「度尺」，在設計上亦容許偏差，可與署方及結構工程師商討後作更改，施工方不能「冚埋晒」。

李翹彥說，署方一向有機制巡查工地，事件源於今年8月30日，由建築署所聘請的顧問公司外聘的監工巡查事發工地，揭發部分螺絲被剪短到約4寸，再焊接到組件上，在外觀很難看出問題。李翹彥指，第一次及第二次檢查均由「安保－俊和聯營」的監工及外聘結構工程師分別完成，均無發現上述情况，李翹彥承認「早啲發現（問題）會更加之好」，但他強調事件因主動巡查而揭發，工序需檢查完畢才進入下一階段，署方亦有做突擊搜查，以核實重要如結構工程相關的工序，認為現行監管行之有效。

相關字詞﹕簡約公屋 建築署 李翹彥

