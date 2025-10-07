涉販毒等罪疑犯北區醫院求醫時逃脫　警追緝越押18歲男子鄧淳霖 (01:07)

警方追緝越押的18歲男子鄧淳霖（Tang Forest），身高約1.75米，瘦身材，黃皮膚，蓄短啡髮，案發時上身赤裸，穿黑白色格仔病人長褲，黑色運動鞋，手持一件紫色病人上衣。

警方上周六（4日）凌晨3時許接報，指一輛白色私家車於落馬洲新潭路發生交通意外。據悉，衝鋒隊警車駛經意外現場時，發現白色私家車車頭嚴重損毁，有人登上附近有另一輛灰色可疑私家車，遂上前截查。警員在白色車檢獲冰、K仔、可卡因、大麻花及依托咪酯煙彈，毒品總值約9萬元。

經調查後，18歲姓鄧男子為白色車司機，涉嫌「販毒」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「未獲授權取用車輛」及「不小心駕駛」被捕；22歲姓黃的灰色車男司機則涉嫌販毒被捕，兩人其後被帶署扣查。初步相信，白色車駛至新潭路時「自炒」撼燈柱，車輛嚴重損毁，鄧其後召友人到場協助，其間遭警方揭發事件，不排除該車輛為「毒品快餐車」，往派貨時「自炒」。據悉，鄧有黑社會背景。