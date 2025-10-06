明報新聞網
即時港聞

恒基地產向基層市民派2,500份中秋福袋 共慶中秋 (17:56)

恒基兆業地產有限公司日前特別舉辦三場中秋慶祝活動，聯同多個慈善團體及多位「共創明『Teen』計劃」的學員和友師，分別為社區客廳、過渡房屋居民及長者，送上約2,500份中秋福袋及應節月餅，傳遞節日溫韾。

於中秋節前周末，集團舉辦「中秋愛心月餅製作送暖活動」，「恒基溫暖工程義工隊」成員及「共創明『Teen』計劃」學員和友師在煤氣烹飪中心導師的專業指導下，率先學習製作奶黃月餅，體驗傳統工藝樂趣。他們更在鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心安排下，分別前往白田邨、石硤尾邨、南山邨和大坑東邨，探訪100戶長者與其照顧者，並向他們派發月餅及中秋福袋，共度溫馨充實的下午。

勞工及福利局副局長何啟明、恒基地產執行董事黃浩明及首席傳訊總監梁美寶均出席支持是次活動，鼓勵一眾「共創明『Teen』計劃」學員和友師及義工，積極服務社群。何啟明副局長及黃浩明先生更聯同參加者代表，一同體驗製作月餅，感受佳節歡樂。 
何啟明致辭時表示，是次送暖活動是一個很好的機會，讓學員走進社區，加強與社區的聯繫，相信對學員的成長會有正面的影響。 黃浩明表示，恒基地產一直積極培育年青人，並全力支持政府推行的「共創明『Teen』計劃」，期望藉活動讓年青人和義工加深了解社區，把關愛帶給長者及照顧者，以正能量凝聚社區。

「博愛江夏圍村」中秋晚會促進社區融和 

恒基地產早前與樂群社會服務處合作，向由集團支持設立的「太子社區客廳」之已登記會員，派發中秋愛心福袋。除此之外，恒基地產更特意捐出20張由本地藝術團隊STICKYLINE x Leanna Lee聯手創作、由早前於The Henderson藝術花園展出的期間限定藝術裝置《The Fractal Forest》升級再造的多功能摺凳，實現創意與實用的結合，進一步完善社區客廳的設施。
另外，恒基地產連續三年贊助「博愛江夏圍村」中秋晚會，與博愛醫院攜手，為居民安排多個攤位遊戲、舞台表演及抽獎等精彩活動，提早與眾歡度佳節。此外，集團更特意向居民派發福袋，為居民送上節日的溫暖與關懐。 
「博愛江夏圍村」由恒基地產借出元朗江夏圍土地興建，佔地約48萬平方呎，提供約2,000個過渡性房屋單位。是全港最大規模的過渡性房屋項目，項目由博愛醫院營運。 
展望未來，恒基地產會繼續積極履行企業社會責任，善用商業力量回饋社會，與各界合作推動社區共融，攜手建構更美好的社區。 
 

