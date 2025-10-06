明報新聞網
即時港聞

料4000人來港參與全運會　陳國基：籌備工作已進入最後衝刺階段 (18:00)

由粵港澳三地合辦的第十五屆全國運動會舉行在即，政府預料10月底至12月合共近4000人來港參與賽事。政務司長陳國基今日（6日）召開全運會香港賽區籌委會會議，全面檢視及督導各項籌備工作，他稱，香港賽區的各項籌備工作已進入最後衝刺階段，特區政府會繼續全力以赴，與廣東和澳門攜手展現一場「簡約、安全、精彩」的全國盛事。

當局料來港人士包括2100多名運動員、1000名代表團官員和800多名技術官員，另有數百名傳媒。各競賽場館和場地正進行布置，預計於本月底至下月初相繼完成，統籌辦與警務處亦已制訂詳細的場地安保計劃，並與相關政府部門進行多次跨部門大型事故及反恐演習。

交通及接待方面，統籌辦聯同運輸署、警務處和各相關部門，已審視各個比賽場地和酒店，並制定交通及運輸計劃。香港賽區4個指定出入境口岸，包括香港國際機場、高鐵西九龍站、港珠澳大橋和深圳灣口岸將設出入境專屬通道，為代表團等提供出入境和清關協助，並安排車輛接載往返全港10間酒店。

數字辦負責香港賽區的核心資訊系統建設及網絡基礎設施搭建，政府指系統開發及測試工作於上月已順利完成，現正與廣東及澳門進行賽前聯合系統測試和實戰演練，確保三地系統無縫對接，並提升系統運作和網絡安全的跨境協調及應變能力。

相關字詞﹕全運會 香港賽區 陳國基

