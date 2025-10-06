涉逃稅1400萬　「利成泥水」工程董事判囚10個月 (17:35)

兩名被告為姚樹穩(62歲，「利成泥水」工程董事)及姚順全(64歲，紡織公司「順發貿易」東主)。其中，姚樹穩涉就啟德體育園等項目向工程承建商行賄100萬元，因而被控一項「向代理人提供利益」罪，他早前獲裁定罪名不成立。另外，兩被告涉一同偽造「利成」帳目，令稅務局少收1460多萬稅項，因而各被控一項「串謀揑改帳目」罪，兩人早前被裁定罪成。

法庭先處理補償令事宜，辯方表示，被告姚樹穩願向政府賠償稅局少收的1460多萬稅項，暫委法官梁嘉琪終頒令要求姚賠償有關款項。之後辯方求情稱，姚樹穩早年生活艱苦，曾住在木屋和臨屋，後來逐漸在工程界累積人脈和經驗，並經營自己的業務，改善家人生活，惟太太近年不幸患癌，情況或隨時惡化。辯方冀法庭考慮姚樹穩作出賠償，判處非監禁式刑罰；若法庭認為須判監，希望盡量寬大處理，讓作為太太主要照顧者的被告，跟對方共度餘下時光。

至於另一被告姚順全，辯方指姚順全從無刑事定罪紀錄，更斥資在家鄉東莞修橋補路及助學等，形容他樂善好施。辯方又指，姚順全「純粹為幫助同鄉」犯案，沒有個人得益，冀法庭判處緩刑令。