建築署指已查3個簡約公屋工地約三至四成組件　其中兩成鐵板螺絲孔擴大及6%螺絲剪短 (17:16)

李翹彥說，當局已檢查3個項目約三至四成的組件，包括4000個螺絲，發現當中約6%（240個）被剪短；至於鐵板連接螺絲孔，署方亦已檢視約2000個，發現約兩成（400個）被擴大。他稱，部分位置被擋住，不排除需要將已完成組裝的組件再移下來檢查。他又說，若螺絲鑲得不好，或對結構有影響，署方必定會要求改正。

事件源於今年8月，小欖樂安排「簡約公屋」項目被發現有23個螺絲遭擅自切割，建築署當時曾稱未有在其他地盤發現類似情况。被問到為何事隔逾月公布才公布發現問題，李翹彥說，署方於9月初步調查時未有發現任何問題，惟按各工序深入調查後始發現事件。

李翹彥亦表示，承建商已提交修補方案，署方正檢視，稱最重要係按時、安全及高質素地完成項目，將定時委派人員到地盤作工程審核，督促承建商按工期完成項目。

房屋局長何永賢說，香港建築結構的安全系數相當高，即使目前出現螺絲被剪短等情况，在颱風下仍然穩固，當局會要求承建商做到百分百保證。