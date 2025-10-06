明報新聞網
即時港聞

建築署指已查3個簡約公屋工地約三至四成組件　其中兩成鐵板螺絲孔擴大及6%螺絲剪短 (17:16)

「安保－俊和聯營」承建的3個簡約公屋工地出現更多涉及現場安裝的結構裝置問題，包括螺絲被剪短，以及鐵板連接洞被擴大。建築署長已委派一名助理處長帶領獨立調查專隊。至於如何向承建商追究，建築署長李翹彥表示，署方目標於一個月內完成調查報告，待調查完成再釐定承建商責任；若發現違規，會按照合約追究到底。

李翹彥說，當局已檢查3個項目約三至四成的組件，包括4000個螺絲，發現當中約6%（240個）被剪短；至於鐵板連接螺絲孔，署方亦已檢視約2000個，發現約兩成（400個）被擴大。他稱，部分位置被擋住，不排除需要將已完成組裝的組件再移下來檢查。他又說，若螺絲鑲得不好，或對結構有影響，署方必定會要求改正。

事件源於今年8月，小欖樂安排「簡約公屋」項目被發現有23個螺絲遭擅自切割，建築署當時曾稱未有在其他地盤發現類似情况。被問到為何事隔逾月公布才公布發現問題，李翹彥說，署方於9月初步調查時未有發現任何問題，惟按各工序深入調查後始發現事件。

李翹彥亦表示，承建商已提交修補方案，署方正檢視，稱最重要係按時、安全及高質素地完成項目，將定時委派人員到地盤作工程審核，督促承建商按工期完成項目。

房屋局長何永賢說，香港建築結構的安全系數相當高，即使目前出現螺絲被剪短等情况，在颱風下仍然穩固，當局會要求承建商做到百分百保證。

