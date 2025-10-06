市建局連續三年虧損　明年提建議檢討「同區7年樓齡」收購機制 (16:19)

蔡宏興：若續以「同區7年樓齡」計收購價 重建項目「做一個蝕一個」

至於目前市建局現時以「同區7年樓齡」單位呎價作為計算物業收購價的基礎。市建局行政總監蔡宏興表示，若繼續沿用「同區7年樓齡」機制，重建項目「做一個蝕一個」，舉例指剛提出收購建議的皇后大道西/桂香街的項目和明倫街項目，收購呎價分別約1.8萬元及1.3萬元，較市場估值高約一倍，目前亦面對樓市、經濟下行，明年會就「同區7年樓齡」機制提交具體檢討建議。蔡說檢討機制需時，已開展的收購項目會繼續，不會暫停。

對於財政狀况，市建局主席周松崗估計2025/26年度仍會出現赤字，現已展開的6個重建項目，所涉收購開支約235億元，強調6個項目會繼續完成。對於未開展的項目，他指市建局會在項目儲備內優先挑選物業業權收購規模相對較細，且能與其他已開展項目發揮更大的規劃、裨益的項目，例如去年8月啟動馬頭圍道/落山道的發展項目，項目涉及的業權數量僅110個，並將項目與毗鄰的靠背壟道/浙江街發展計劃一起設計規劃。

市建局又透露，早前政府批出的紅磡庇利街地皮已改劃作住宅用途，正申請地契，將推出招標；將軍澳137區項目正作改劃，預計年內完成。