明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

市建局連續三年虧損　明年提建議檢討「同區7年樓齡」收購機制 (16:19)

市建局上年度實際營運虧損4100萬元，連同26.8億元減值撥備，錄得淨虧損約27.2億元，即連續3個年度虧損。市建局強調財政仍穩健，又提及政府近日宣布放寬市建局借貸上限由250億元增至350億元，不排除未來會視乎需要再發債。

蔡宏興：若續以「同區7年樓齡」計收購價　重建項目「做一個蝕一個」

至於目前市建局現時以「同區7年樓齡」單位呎價作為計算物業收購價的基礎。市建局行政總監蔡宏興表示，若繼續沿用「同區7年樓齡」機制，重建項目「做一個蝕一個」，舉例指剛提出收購建議的皇后大道西/桂香街的項目和明倫街項目，收購呎價分別約1.8萬元及1.3萬元，較市場估值高約一倍，目前亦面對樓市、經濟下行，明年會就「同區7年樓齡」機制提交具體檢討建議。蔡說檢討機制需時，已開展的收購項目會繼續，不會暫停。

對於財政狀况，市建局主席周松崗估計2025/26年度仍會出現赤字，現已展開的6個重建項目，所涉收購開支約235億元，強調6個項目會繼續完成。對於未開展的項目，他指市建局會在項目儲備內優先挑選物業業權收購規模相對較細，且能與其他已開展項目發揮更大的規劃、裨益的項目，例如去年8月啟動馬頭圍道/落山道的發展項目，項目涉及的業權數量僅110個，並將項目與毗鄰的靠背壟道/浙江街發展計劃一起設計規劃。

市建局又透露，早前政府批出的紅磡庇利街地皮已改劃作住宅用途，正申請地契，將推出招標；將軍澳137區項目正作改劃，預計年內完成。

 

相關字詞﹕市建局 蔡宏興 周松崗 編輯推介

上 / 下一篇新聞