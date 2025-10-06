明報新聞網
即時港聞

建築署主動巡查揭簡約公屋安裝結構裝置問題　何永賢：證明現有監察系統有效 (15:47)

建築署今（6日）公布，經主動巡查及深入檢查，發現「安保－俊和聯營」3個簡約公屋工地出現更多現場安裝的結構裝置問題，已成立獨立調查專隊調查。有立法會議員今午在會房屋事務委員會問及事件，關注如何確保公共房屋工程質量。房屋局長何永賢指，今次由建築署主動巡查及檢測找出問題， 證明署方本身的系統有效及發揮作用 ，制度亦行之有效。她稱，現時發現的情况均屬可補救，涉及費用會由承建商負責，署方將調查事件如何發生、有否相關人員須負責，並檢視如何加強現有系統以保證項目質素，及確保同類事件不再發生，相信事件不影響社會對簡約公屋的信心。

何又形容，今次事件是涉事承建商現場團隊在未獲批准下做了些事，包括剪螺絲頭、開大鐵板窿，目前要做補救工作。她又指，一些臨近海旁的簡約公屋經超強颱風後，組件均無漏水、無移位，冀大家可安心。

工程界立法會議員盧偉國指，組裝合成組件安裝問題並非難處理，惟須以正當程序，得到批准後再作應對，若工人以不合法程序處理便有機會「出事」，關注政府如何確保簡約公屋或其他公共房屋的質量。民建聯陳學鋒也關注政府如何監督簡約公屋的施工流程。

何永賢說，建築署會認真與承建商跟進補救工作，並由承建商負責糾正費用。 她強調，建築署會小心監察，確保最終完成的簡約公屋地盤符合高標準、高安全。

「安保－俊和聯營」承建的簡約公屋項目早前被發現有螺絲遭擅自切割，亦有螺絲孔被開大。何永賢表示，只要承建商正式向建築署報告，署方會批准一些就現場安裝問題作調較，惟強調必須先經批准。

