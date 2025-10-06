建築署主動巡查揭簡約公屋安裝結構裝置問題　何永賢：證明現有監察系統有效 (15:47)

工程界立法會議員盧偉國指，組裝合成組件安裝問題並非難處理，惟須以正當程序，得到批准後再作應對，若工人以不合法程序處理便有機會「出事」，關注政府如何確保簡約公屋或其他公共房屋的質量。民建聯陳學鋒也關注政府如何監督簡約公屋的施工流程。

何永賢說，建築署會認真與承建商跟進補救工作，並由承建商負責糾正費用。 她強調，建築署會小心監察，確保最終完成的簡約公屋地盤符合高標準、高安全。

「安保－俊和聯營」承建的簡約公屋項目早前被發現有螺絲遭擅自切割，亦有螺絲孔被開大。何永賢表示，只要承建商正式向建築署報告，署方會批准一些就現場安裝問題作調較，惟強調必須先經批准。