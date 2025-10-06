男子強姦酒醉胞妹　判囚5年 (14:31)

被告L.K.B.（現年38歲）承認於2023年8月7日，在新界葵涌一單位強姦X。法官引述被告背景和辯方求情指，被告中五學歷，任運輸司機，與家人關係良好，唯獨與妻子經常吵架，二人分隔異地，婚姻不睦使被告經常借酒消愁，流連酒吧。被告事發前曾攝取酒精，他對犯案十分後悔；事發過程不長，他與X年齡差距不大，不涉違反誠信，無證據顯示X事後染病。

法官判刑時透露，X不願進行創傷評估，本案加刑因素有二，其中被告與事主的關係使案情更為嚴重，量刑起點應由5年監禁上調至7年半，認罪後判囚5年。

案情指，案發時30歲的X與二哥、三哥（即被告）和母親同住涉案單位，單位劃分3房，3兄妹各佔一間，以窗簾阻隔，母親則睡在客廳。事發前一晚，事主參加在中環的音樂節活動，其後因醉酒和頭暈由男性友人護送回家。她回家後換上T恤連衣裙，沒有穿內衣和內褲並迅速睡著。X睡覺其間感覺有尚未完全勃起的陽具插入她下體，睜眼後看到被告站在床邊面，她的裙子半掀起，被告親吻她嘴唇後笑著離開。

X翌日早上醒來，下體感到不適，她隨後發信息跟被告對質，指責他連自己的胞妹也能下手，表明將報警，被告回覆「我愛你」，並配上傷心的表情符號。X同時把事件告知友人，在對方鼓勵下報案。被告翌日被捕，警誡下表示跟X甚少談話，當日凌晨他聽到巨響後進入X的房間，當時X全裸，貌似喝醉，他曾呼叫其名字數次，但X沒有反應。二哥則表示，聽到聲響後曾出房查看，看到被告攙扶X上床，二人均有穿衣物。