利用13歲女童遭姦經歷脅迫性交再勒索　男子判囚6年　官斥禽獸所為、貪得無厭 (12:34)

辯方求情指，被告葉健濤（現33歲）的母親近期遭騙去13萬元，需要兒子照料。法官郭啟安聞言指「被告人都係詐騙」，亦關注被告向心理學家交代的版本和案情有出入，表明「你唔好浪費法庭時間出爾反爾」。經休庭後，辯方澄清被告承認控罪，撤回心理報告的部分段落。

官斥被告「出爾反爾」

郭官表示，根據事主X的創傷報告，她遭被告性侵後情緒抑鬱，會發怒、失眠和酗酒；她事發後無心向學，從由第一組別學校轉至第三組別，自覺羞愧和低人一等。此外，她經常與母親、老師產生言語衝突，曾兩度自尋短見，其中一次濫藥自殺未遂送院。

郭官引述被告的心理報告，被告曾遭校園欺凌而感自卑，自我形象負面，重犯風險屬中等至高。被告向心理學家表示，自己渴望擁有親密關係，並在追求異性關係屢次受挫，所以在事主面前塑造強勢形象，以控制對方性交。被告親撰求情信，對損人害己的行為感後悔；被告母親則自責疏於管教，願代兒子道歉。

無視被告哭泣反抗照性交 被告事後欲尋短

郭官判刑指，被告利用事主曾遭強姦的難堪經歷脅迫性交，因掌握別人私隱而「性剝削」，令她受脅迫就範，斥其手法卑鄙。郭官續指，被告無視事主在性交過程哭泣反抗，一個月內迫她性交兩次，更不斷發信息催促她完成餘下8次性交，並勒索4萬元，行為貪得無厭。郭官提到被告與事主的年齡相差近13年，事發時互不認識，被告處心積慮部署本案，對事主造成心理創傷，行為非常自私。

郭官表示，事主一度擔心要出庭作供，勾起昔日創傷，猶如在傷口上灑鹽，直至被告開審前認罪，才免去她的心理負擔。郭官又指，被告在性交過程談及對事主極具侮辱的字眼，可見對未成年人有「特別的性趣」，加上本案涉及操控和欺騙，被告完事後曾給予數百元報酬，有用金錢收賣女童之意味，屬加刑因素。郭官就兩項非法性交罪採納33個月量刑起點，勒索罪為50個月，部分刑期分期執行，總刑期6年。