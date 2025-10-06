明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「內地企業出海專班」啟動　陳茂波稱將助內地企業立足本港向外拓展 (12:15)

新一份《施政報告》提及，成立「內地企業出海專班」，招攬內地企業利用香港平台拓展海外市場。財政司長陳茂波指，將推出不同政策措施，如推動內地銀行在港設立區域總部，支援內地企業發展，尤其拓展東南亞和中東等市場；另提供稅務寬免措施，吸引更多內地企業在港設立財資中心，及推動如碳排放計算等的服務。

「內地企業出海專班」今（6日）在政總舉行啟動儀式，陳茂波致辭時表示，去年中國對外直接投資逾1900億美元，較前年增長逾8%，其中對東盟投資增近四成，對一帶一路國家投資亦增逾兩成，反映內地企業出海的勢頭正在加速；而本港在服務內地企業方面具很大發展潛力。他又指，專班不但會招攬內地企業利用香港作平台出海，亦會以組團出訪海外市場等。

商務及經濟發展局長丘應樺則指，越來越多內地企業正開拓海外市場，尤其是全球南方及一帶一路沿線國家及新興經濟體，相關企業不僅需要資金，亦需要合適策略和海外網絡，形容香港能扮演企業出海的「啟航點」。

至於專班的具體工作，丘應樺指，港府將會整合外地辦事處，包括投資推廣署、貿發局和駐內地辦事處，組成一站式平台成立出海專班。他期望促進資源整合和知識共享，提供包括法律、金融、會計等範疇的支援和諮詢服務，並拓展網絡至更多具潛力市場。

相關字詞﹕內地企業出海專班 陳茂波 丘應樺 編輯推介

上 / 下一篇新聞