「內地企業出海專班」啟動　陳茂波稱將助內地企業立足本港向外拓展 (12:15)

「內地企業出海專班」今（6日）在政總舉行啟動儀式，陳茂波致辭時表示，去年中國對外直接投資逾1900億美元，較前年增長逾8%，其中對東盟投資增近四成，對一帶一路國家投資亦增逾兩成，反映內地企業出海的勢頭正在加速；而本港在服務內地企業方面具很大發展潛力。他又指，專班不但會招攬內地企業利用香港作平台出海，亦會以組團出訪海外市場等。

商務及經濟發展局長丘應樺則指，越來越多內地企業正開拓海外市場，尤其是全球南方及一帶一路沿線國家及新興經濟體，相關企業不僅需要資金，亦需要合適策略和海外網絡，形容香港能扮演企業出海的「啟航點」。

至於專班的具體工作，丘應樺指，港府將會整合外地辦事處，包括投資推廣署、貿發局和駐內地辦事處，組成一站式平台成立出海專班。他期望促進資源整合和知識共享，提供包括法律、金融、會計等範疇的支援和諮詢服務，並拓展網絡至更多具潛力市場。