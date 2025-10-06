吐露港公路兩車相撞兩人傷 (11:07)

報料
2025年10月6日星期一
吐露港公路兩車相撞兩人傷
今日（6日）早上8時許，吐露港公路近半春園有一輛七人車及輕型貨車相撞，消防及救援人員接報到場，發現兩名傷者受傷，兩人在場經救護員初步急救後，由救護車送往那打素醫院。
交通意外
