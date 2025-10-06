漁護署：橋嘴洲人流已回落未有執法　將派員監測珊瑚變化料影響不大 (10:44)

黎存志今早（6日）於港台節目《千禧年代》表示，橋嘴洲是地質景點，以往不如西貢東壩般「爆紅」，不過十一國慶當日錄得4000人登島，人數比平時周末的1000人多，亦多於當局估算。他分析，以往十一已秋涼，玩水的市民較少，但上周本港天氣仍較熱，故多人玩水；而附近的廈門灣當日關閉，人流轉至較近碼頭的沙灘，亦令人流急升。

被問到會否考慮在橋嘴洲引入人流管制，或限制旅客登島人數，黎存志說對各方建議持開放態度，當局會檢討在橋嘴洲的工作，包括人流控制、街渡流量控制、如何加強勸喻執法等，再考慮長期優化工作。

過去數天每日近2000人到訪東壩

至於大受內地旅客歡迎的萬宜水庫東壩，黎存志說，過去數天每日有近2000人到訪東壩，最高峰的一日未及今年五一黃金周。他認為政府的人流及交通管制措施奏效，提到警方在來往西壩及東壩路段實施管制措施，當車流較多會「潮水式」分流，惟亦導致等候時間較長，會再作檢討。至於有旅客走到懸崖邊打卡，黎稱民安隊及漁護署人員會在勸喻及警告，如果有人走至危險位置，會要求返回安全地方，稱情况理想，當局無在該處執法。