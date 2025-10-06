明報新聞網
即時港聞

漁護署：橋嘴洲人流已回落未有執法　將派員監測珊瑚變化料影響不大 (10:44)

國慶黃金周期間，不少旅客湧至西貢橋嘴洲觀光，出現踐踏珊瑚、濫捕生物、亂拋垃圾等情况，漁護署、海事處及警務處昨起展開4天聯合行動。漁護署副署長黎存志說，署方得知情况後「不敢怠慢」，未來數天會加派人員重點巡查及勸喻遊客，目前海灘已回復清潔，人流亦有所回落。他指遊客十分合作，過去數天未有在該處執法。至於珊瑚有否受損，黎存志說會盡快安排人員到珊瑚區作潛水監測，觀察珊瑚有否特別變化，惟沙灘距離珊瑚區有一段距離，相信珊瑚區不受太大影響。

黎存志今早（6日）於港台節目《千禧年代》表示，橋嘴洲是地質景點，以往不如西貢東壩般「爆紅」，不過十一國慶當日錄得4000人登島，人數比平時周末的1000人多，亦多於當局估算。他分析，以往十一已秋涼，玩水的市民較少，但上周本港天氣仍較熱，故多人玩水；而附近的廈門灣當日關閉，人流轉至較近碼頭的沙灘，亦令人流急升。

被問到會否考慮在橋嘴洲引入人流管制，或限制旅客登島人數，黎存志說對各方建議持開放態度，當局會檢討在橋嘴洲的工作，包括人流控制、街渡流量控制、如何加強勸喻執法等，再考慮長期優化工作。

過去數天每日近2000人到訪東壩

至於大受內地旅客歡迎的萬宜水庫東壩，黎存志說，過去數天每日有近2000人到訪東壩，最高峰的一日未及今年五一黃金周。他認為政府的人流及交通管制措施奏效，提到警方在來往西壩及東壩路段實施管制措施，當車流較多會「潮水式」分流，惟亦導致等候時間較長，會再作檢討。至於有旅客走到懸崖邊打卡，黎稱民安隊及漁護署人員會在勸喻及警告，如果有人走至危險位置，會要求返回安全地方，稱情况理想，當局無在該處執法。

