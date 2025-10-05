明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

大坑67米長火龍迎月夜登場　內地旅客讚有「人文感覺」氣氛濃厚 (22:15)

一連三日舉行的年度盛事「大坑舞火龍」今晚迎月夜率先舞動，晚上8時先由逾80名小朋友組成的「小火龍」隊舉起由LED燈製成的小火龍打頭陣，經典「大火龍」其後登場，大批市民和遊客於浣紗街夾道觀賞，由300名健兒舞動由逾萬炷燃燒的長壽線香組成的傳統火龍，穿梭大坑的大街小巷，祈求合境平安。有首次觀賞舞火龍的深圳遊客稱，感受到香港過中秋的濃厚氣氛及「人文感覺」，較深圳主要用無人機和燈光等科技表演的慶中秋活動「更真實」，她說明日及後日會玥到維園觀賞舞火龍表演。

一號戒備信號入夜後仍然生效。今日下午5時許，大坑及銅鑼灣一帶風勢強勁、烏雲蓋頂，但無阻市民和遊客到場「霸靚位」等待火龍登場；警方亦一早到場架起鐵馬維持秩序。晚上7時許，由16人組成的鼓動鼓樂團率先敲響序幕，及後再有不同少年團體上演武術及中式嘻哈等表演。

由逾80名小朋友組成的「小火龍」隊於8時登場，小隊員舉起由LED燈製成的小火龍在浣紗街左右穿梭。據現場介紹，小火龍的龍頭重約5公斤。其後「大火龍」壓軸登場，由300名健兒舞動全長67米、由1.2萬炷燃燒的線香組成的火龍，穿梭大坑各街頭小巷；大批市民及遊客於浣紗街夾道歡迎。

袁氏一家三口今晚到場觀賞舞火龍，其中袁先生為第二次觀賞，他表示，雖然今年看到人流似較往年少，但現場氣氛濃厚，他表示明日和後日都會攜同妻兒到維園觀賞舞火龍表演。首次觀賞舞火龍的袁小朋友則表示，可以近距離觀賞火龍很開心，感到很震撼。

於2011年被列入第三批國家級非遺代表性項目名錄的大坑舞火龍可追溯至19世紀。根據旅發局網站介紹，當時居民以插滿線香的火龍驅趕疫症。

相關字詞﹕中秋 大坑舞火龍 維園

上 / 下一篇新聞