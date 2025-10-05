大坑67米長火龍迎月夜登場　內地旅客讚有「人文感覺」氣氛濃厚 (22:15)

一號戒備信號入夜後仍然生效。今日下午5時許，大坑及銅鑼灣一帶風勢強勁、烏雲蓋頂，但無阻市民和遊客到場「霸靚位」等待火龍登場；警方亦一早到場架起鐵馬維持秩序。晚上7時許，由16人組成的鼓動鼓樂團率先敲響序幕，及後再有不同少年團體上演武術及中式嘻哈等表演。

由逾80名小朋友組成的「小火龍」隊於8時登場，小隊員舉起由LED燈製成的小火龍在浣紗街左右穿梭。據現場介紹，小火龍的龍頭重約5公斤。其後「大火龍」壓軸登場，由300名健兒舞動全長67米、由1.2萬炷燃燒的線香組成的火龍，穿梭大坑各街頭小巷；大批市民及遊客於浣紗街夾道歡迎。

袁氏一家三口今晚到場觀賞舞火龍，其中袁先生為第二次觀賞，他表示，雖然今年看到人流似較往年少，但現場氣氛濃厚，他表示明日和後日都會攜同妻兒到維園觀賞舞火龍表演。首次觀賞舞火龍的袁小朋友則表示，可以近距離觀賞火龍很開心，感到很震撼。

於2011年被列入第三批國家級非遺代表性項目名錄的大坑舞火龍可追溯至19世紀。根據旅發局網站介紹，當時居民以插滿線香的火龍驅趕疫症。