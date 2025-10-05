明報新聞網
即時港聞

任建峰遭「釘牌」惹質疑 律政司斥任曾呼籲外國制裁港官 有違律師專業 (21:41)

律政司長林定國前年向律師會投訴前「法政匯思」召集人任建峰專業失當，律師紀律審裁組今年中裁定投訴成立並將任建峰「釘牌」。兩名聯合國人權理事會委任的特別報告員發聲明，嚴重關注及譴責任建峰遭除牌，形容做法是報復律師行使言論自由，將向中方表達關注。律政司發言人則反駁，指聯合國特別報告員聲明中意指任建峰在無違反專業操守的情況下被吊銷專業資格，與審裁組裁定的事實不符，並重申香港法治固若金湯、歷久不變。

任建峰被指涉嫌違「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，指他於2022年11月及12月會見外國官員，涉「慫恿外國對香港特別行政區政府官員進行制裁」。任於2022年4月30日已離港，在2024年底遭警方發出通緝令。
 
聯合國法官和律師獨立特別報告員Margaret Satterthwaite及意見及表達自由權特別報告員Irene Khan日前發聲明，關注任建峰因出席美國國會聽證會遭除牌，兩人質疑任無違反律師會規例或專業守則，形容做法是嘗試透過將律師除牌來滅聲。兩人又說，法律專業自由履行職責對達至司法公義、監察公權力及保障程序正義至關重要，各國必須保障法律執業者免收滋擾或干預。

多個普通法地區法律組織先後關注任建峰遭除牌，包括澳洲律師協會、英格蘭及威爾斯律師會、英國大律師公會轄下人權委員會，及國際律師協會轄下人權研究所等。

律政司﹕任建峰行為不符律師身份

律政司則說，根據審裁組的裁定，任建峰在美國國會聽證會呼籲「制裁」香港法官及檢控官，行為與律師身分不符的行為，反駁聯合國特別報告員聲明說法與事實不符。律政司說，尊重香港律師會作為自我監管團體所作的行動，及律師紀律審裁組的公正裁定。發言人又說，律師紀律審裁組獨立運作，審裁程序適用紀律標準跟主要普通法司法管轄區確立的標準一致。

相關字詞﹕律政司 聯合國人權理事會 勾結外國勢力 國安法 任建峰 制裁

