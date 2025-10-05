「DesignerCon」首在港舉行　香港館介紹本地玩具史　創作總監：玩具亦有發展潛力 (17:55)

在香港舉辦的「DesignerCon」由Supercon Hong Kong主辦、香港設計中心協辦，市民可透過售票平台Klook購票，售價最低為單人單日門票128元，最高為「VVIP單日票（含禮包及簽售優先權等）」共2880元。

「香港館」入口擺放紙燈籠、西瓜波、扭蛋機等佈置。陳幼堅受訪時表示，靈感來自灣仔太原街、深水埗福榮街等「玩具街」，並與電影美術指導文念中的團隊合作還原相關場景，相信能讓市民產生共鳴，向旅客展現香港獨有面貌。他說，這條「時光隧道」呈現出香港由生產變創意年代，希望藉此「點火」令香港政府重新思考玩具意義，玩具亦可以是香港創意產業發展之一，「香港政府唔好淨係睇時裝、Art Fair同動漫，其實玩具曾經出現光輝年代，而家當Labubu走出來，全世界都睇到香港玩具」。

「香港館」入口擺放紙燈籠、西瓜波、扭蛋機等佈置。（馮凱鍵攝）

DesignerCon創辦人Goretsky Benjamin在開幕典禮致辭時稱，第20屆DesignerCon選址香港開啟新篇章，認為香港作為通往世界的門戶，擁有獨特地位，相信能連結本地及亞洲藝術家，又希望透過是次展覽展示創意如何激活經濟、培養人才並促進世界聯繫。

展覽場內亦售賣商品，例如陳幼堅親自操刀的「四喜阿童木Astro Boy 4 Happiness」樹脂雕塑聯乘作品，定價為2340元，全球限量20件。

另外，主辦單位策劃「Pink October」慈善企劃，由台灣名模林志玲擔任公益企劃代言人，以響應10月國際乳癌防治月，將於明日舉行慈善拍賣會，包括國畫大師徐悲鴻博物館藝術館推出的粉紅色雙駿圖絲巾，善款將全數捐贈予香港癌症基金會等慈善機構。