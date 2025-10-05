甯漢豪：按市場意見於洪水橋片區增住宅地　改由政府建路減發展商負擔 (14:13)

甯漢豪於無綫節目《講清講楚》表示，當局本身期望發展商興建位於洪水橋片區的一條公路，惟發展商反映對財政負擔過大，當局評估後決定改為由政府負責。被問到政府建設北都的支出會否比預期多，甯指出，未來5年平均每年工務工程開支約1200億元，《施政報告》提出再增加300億元，當中已為北都建設預留資金，即使政府協助建公路，但片區發展商可另外做些建設，相信「一上一落」的情况下政府可負擔，重申最重要是考慮該地帶及市場意見，「調整得到就去調整」。

甯漢豪認為毋須擔心此做法成為趨勢，稱雖然開發商會提出要求，但當局會評估是否合理。她亦相信，發展商及產業企業都期望北都有經濟活動，各方都有意欲想參與，惟要配合當前經濟環境，政府不可「鐵板一塊」。

甯漢豪：不打算大改動環評程序

甯漢豪認為，北都現已進入上蓋建設及營運階段，專屬法例很多條款將針對現階段需要，如便利數據流、人流、物流等，亦會提出以較簡單程序微調現有參數；她相信新發展區的基建容量在一段時間內不會用盡，認為毋須太擔心增加少許容量或高度改動會造成交通負荷、環境大受影響，「喺新發展區我哋覺得可以稍微寬鬆一啲」。她稱。不打算大改動環評程序，但期望可放寬施工限制，例如容許24小時施工。

政府將以「 雙信封制」進行洪水橋片區的招標。甯漢豪表示，社會應脫離「政府只是看錢」的誤會，強調「 雙信封制」是為能找到有質素的開發商，如開發商願意自行負責基建、平整土地，建設速度較快等，便有機會獲得更好評分。出價方面，她說政府會根據市場情况考慮，不會導致虧損。

至於《施政報告》中提到政府已與高爾夫巡迴賽LIV Golf達成長遠合作安排，被問到當局會否改變利用粉嶺高球場部分用地興建公屋的想法，甯漢豪稱，政府就司法覆核上訴排期明年聆訊，當局仍需時觀望，會待司法覆核案進展再定後著。