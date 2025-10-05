明報新聞網
即時港聞

陳茂波：本地零售業經營情况逐步穩定　料盛事將繼續支持市道 (12:25)

財政司長陳茂波於網誌表示，國慶黃金周首四天，內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年上升超過7%，而8月零售業臨時總銷貨價值達303億元，按年上升3.8%，是連續四個月錄得正增長。他指，在本地住宅物業市場趨穩、股市興旺、旅客持續增加等多個因素支持下，本地零售業的經營情况正逐步穩定下來，展望今年餘下時間，不同的盛事活動將繼續為市道帶來支持。他稱，政府會繼續和業界一起努力，加強不同活動之間的聯乘和協同，將盛事活動的經濟效益最大化。

陳茂波分享日前探索了一個在中上環短短的「網紅式」城市行路線，包括到訪香港醫學博物館，館內一系列IP公仔廣受旅客歡迎。他引述有旅客稱是看了內地社交平台「小紅書」介紹，為購買公仔而專程到訪，認為印證了創意IP產品，結合社交媒體平台的宣傳推廣力量。

陳茂波亦到訪上環一家傳統潮州粿品店，店員正忙著製作傳統的潮州月餅。他說，店家傳統手工制作，加上一份濃厚的人情味，留住一批忠實支持者，也吸引到消費者和遊客的惠顧。他認為，「傳統」、「優質」、「獨特」和「創新」是引發購買力的關鍵詞。

本周將舉行新一批重點企業簽約儀式　首次包括結合創科的文創企業

陳茂波指，中秋期間的大坑舞火龍、本月下旬舉行的美酒佳餚巡禮，以及下月的第十五屆全運會和聖誕期間的各式活動，都是吸引人流的重要時點；11月的國際金融領袖投資峰會、金融科技周和12月的設計營商周等亦預計可以帶來高消費、高增值的商務客群，讓本地零售、餐飲和酒店業界受惠。

另外，陳茂波透露將於本周舉行新一批重點企業的簽約儀式，涉及10多家重點企業在港落戶或擴展其業務，包括三家全球十大醫藥企業，亦首次包括結合創科的文創企業。隨着本批企業加入，透過引進辦促成落戶的重點企業總數將突破100家。

