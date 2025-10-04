任建峰被裁專業失當「釘牌」　聯合國人權理事會報告員形容是「報復」 律政司重申香港法治固若金湯 (18:28)

律政司發言人表示，聯合國特別報告員聲明中，意指任建峰在無違反專業操守下被吊銷專業資格，與審裁組裁定的事實不符，並重申香港法治固若金湯、歷久不變。

任建峰2023年7月被香港國安處懸紅通緝，去年12月被列為指明潛逃者。

聯合國法官和律師獨立特別報告員Margaret Satterthwaite與意見及表達自由權特別報告員Irene Khan昨發聲明，關注任建峰因出席美國國會聽證會遭除牌，並無違反律師會規例或專業守則，形容港府做法是嘗試透過將律師除牌來滅聲，違反國際法及立下令人困擾的先例。兩人又說，法律專業自由履行職責對達至司法公義、監察公權力及保障程序正義至關重要，各國必須保障法律執業者免收滋擾或干預。

多個普通法地區法律組織先後關注任建峰遭除牌，包括澳洲律師協會、英格蘭及威爾斯律師會、英國大律師公會轄下人權委員會，及國際律師協會轄下人權研究所等。

律政司發言人表示，根據審裁組的裁定，任建峰在美國國會聽證會呼籲「制裁」香港法官及檢控官，行為與律師身分不符的行為，反駁聯合國特別報告員聲明說法與事實不符。律政司說，尊重香港律師會作為自我監管團體所作的行動，及律師紀律審裁組的公正裁定。發言人又說，律師紀律審裁組獨立運作，審裁程序適用紀律標準跟主要普通法司法管轄區確立的標準一致。