首9個月訪港旅客按年增逾1成　羅淑佩料增幅或比預期多 (16:27)

羅淑佩今早在商台節目《政經星期六》上表示年底前還有美酒佳餚巡禮、「維港海上大巡遊」、全運會及各式節慶活動，全運會觀衆已逾10萬，因此有信心能達成4900萬訪港旅客人次的目標。不過，羅淑佩又表示局方非盲目追求數字，旨望旅客體驗好。

羅淑佩又提到會繼續推廣盛事，應用啟德體育園已成「盛事殿堂」，吸引本地及外地客群。羅表示，疫情讓港人了解旅遊為香港重要的經濟支柱，又稱香港由曾被誤解，有「唔安全」「唔友善」等負面形象；到現在內地及外地的旅客都願意來港消費；認為港人明瞭迎來「八方客」之必要，故開始改善服務態度。

東壩交通問題日來備受關注，漁護署早前為東壩設實時人流的網站，羅淑佩引述部分旅客反映稱輪候時間如需15分鐘，不應標示為30分鐘以下，她認為意見反映網站有用，及輪候時間不長。羅表示黃金周東壩秩序良好，首日或會因人潮太多塞車，故政府非常重視重視，並已視察當地。

羅淑佩稱在黃金周後會與旅發局檢視，又表示早上10至11時登山人士為海外旅客及個人旅客居多，而下午則以內地旅客為主，指可考慮「錯峯出行」以改善東壩交通情况。

羅淑佩重提熱氣球節風波，對於有指風波影響香港聲譽，則覺得事件反而彰顯香港安全把關的嚴謹；未來會考慮若局方認為主辦方沒可能獲發牌照，便會「出信」，以免主辦方「搏一搏」，旅發局亦可依「出信」此舉作決定。