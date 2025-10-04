8月零售銷售額單月增幅3.8%　羅淑佩感喜出望外　將續打擊不良營商手法 (15:38)

羅淑佩今早在商台節目《政經星期六》表示，因8月份的幾個周末都受惡劣天氣影響，很多活動都不能如期進行，但零售業銷售額仍有3.8%增幅，感到「喜出望外」；引述業界以往反映，說：「以往都話旺丁不旺財，睇嚟今次好啲。」

羅淑佩表示黃金周前香港海關做了很多巡查，並提醒店舖須「明碼實價」、「貨真價實」，因此黃金周首4日無收到相關投訴。她續稱不會容忍不良營商手法，此亦是旅監局成立的目的。羅又表示，推陳出新非常重要，又認為現在市面店鋪種類較多元，不會被連鎖壟斷，有更多有趣的商店



零售業雖見增長，但餐飲業跌幅依舊，羅淑佩表示顧客性價比及服務要求高，現時大規模食肆如中式酒樓經營會較艱難，因此認為食肆或需考慮轉型，或可從菜式方面入手。她續指餐飲業雖有跌幅，惟整體餐飲消費與往年相若，推測銷售額有機會被分至其他餐飲行業，而非傳統行業。

羅淑佩又提及，有見不少食肆因應國慶黃金周推出特別產品，認為有特色便會吸引旅客來港。