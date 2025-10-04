調查：「高才通」最關心住房教育措施　六成香港「打工仔」支持減高才子女來港名額　九成憂影響本地就業 (13:39)

調查透過問卷訪問超過800位透過相關計劃來港或在港的專業人才及香港人，共獲549份有效問卷，「打工仔」佔逾七成，以服務性行業為多，大學或以上就站約四成。

調查顯示，「高才通」較關心住房及教育措施，有約六成「打工仔」表示需要下調高才子女來港名額，亦有逾六成受訪者同意放棄逐漸高材的子女需要退學。勞工及福利局副局長何啟明對此表示，人才辦已透過匿名方法協助「高才通」落地工作，又呼籲「高才通」了解香港教育制度，鼓勵他們的子女選擇入讀資助學校。

另外，有約九成香港「打工仔」擔心「高才通」會影響本地就業機會，認為政府應先保障香港勞動人口，何啟明指香港「打工仔」不應害怕競爭，反而應提供更好的服務。

在商家方面，有約九成商家不考慮由內地引入勞工。大灣區青年發展促進會主席譚麗時表示鼓勵香港輸入專才及優才，她表明，應根據香港社會確實的經濟需要，以此加強本地競爭力，又相信政府已在引入高才及本地就業中取得平衡，並指「打工仔」只要願意付出便會找到工作。