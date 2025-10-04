明報新聞網
即時港聞

垃圾徵費續暫緩　謝展寰：環保措施政策方向須配合經濟活動 (11:20)

今屆政府繼續暫緩垃圾徵費，政府曾數次強調會繼續推動減廢回收，環保局又稱暫緩垃圾收費因經濟轉型壓力影響，局長謝展寰今日（4日）再解釋，引述施政報告推出11項措施以支援中小企，指出經濟大環境影響下，現時並非推動垃圾收費的好時機，他又認為若要做好環保措施，相關政策方向須配合經濟活動，措施成效會「事半功倍」。

謝展寰今日接受商台節目《政經星期六》訪問時，再次被問及垃圾徵費暫緩一事，他回應稱環保措施政策方向須配合經濟活動，指會與業界多合作，以達成「事半功倍」的效益。謝展寰表示會與業界商討，以「生產者責任制」推動業界減廢回收，冀業界能用「自己認為最合適的方式」減廢回收，又透露正在與業界商討以「生產者責任制」回收膠樽及電動車電池。

謝展寰提到I.PARK 1預計將於今年年底落成，明年可投入運作，料處理3000多噸垃圾；I.PARK2正在招標中，望於2030年運作，處理6000噸垃圾。謝又提及，已在北都預留位置予以興建第三座焚化爐。

謝展寰表示對於2035年前達成「零廢堆填」目標有信心。他說「搞咗（減廢）宣傳教育廿幾年都冇乜效果」，惟在近幾年見到轉變；引述稱垃圾棄置量在3年內下跌7.5%，減少約1200噸垃圾棄置，垃圾棄置量由每日逾1.15萬噸降至1.01萬噸。謝展寰續指，焚化爐耗資數百億 每年處理約2千多噸的垃圾，亦須耗2億多元；若每年多減2千多噸垃圾棄置量，不用興建I.PARK 3，以省下公帑。

相關字詞﹕垃圾徵費 環保局 謝展寰

