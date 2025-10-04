天文台：三號強風信號至少維持至周日中午12時 (21:55)

【21:54】晚上10時，颱風麥德姆集結在香港以南約360公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海北部。過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測，麥德姆會在明日（5日）凌晨至早上最接近本港，於本港西南約300公里外掠過。除非與麥德姆相關的烈風區更為接近珠江口，否則本港普遍持續吹烈風的機會較低，三號強風信號將至少維持至明日中午12時。
在過去一小時，長洲泳灘、橫瀾島及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時71、66及63公里，最高陣風分別超過每小時89、75及82公里。
【19:03】麥德姆已增強為颱風。三號強風信號現正生效，至少維持至今晚10時。隨後天文台會視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶。下午7時，麥德姆集結在香港以南約400公里，即在北緯18.7度，東經114.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海北部。
預料本港今晚至明日初時間中有狂風驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。
【12:20】天文台發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。