即時港聞

議員關注洪水橋經人工島至港島西鐵路 發展局：因人工島暫緩 未有條件再討論 (22:16)

交椅洲人工島計劃暫緩，實政圓桌立法會議員田北辰今日（3日）在立法會發展事務委員會關注，洪水橋經人工島連接港島西鐵路（洪港鐵路）的去向，憂若不再推進，單靠屯馬線或不足以疏導北都的南北往來人流，倡改建鐵路接駁洪水橋至欣澳（洪欣鐵路）。發展局長甯漢豪指，現時交椅洲人工島放緩，政府未有條件再討論「洪港鐵路」，而「洪欣鐵路」途經的地方均不是新發展區，未必有足夠人口承載。

田北辰認為，「洪港鐵路」本來為疏導北都的南北往來人流，現時洪港鐵路因人工島暫緩，日後北都及屯門元朗的百多萬市民南下時或迫爆屯馬線，建議至少改建由洪水橋向南、往欣澳的鐵路作疏導。田又稱，暫緩 「洪港鐵路」，令北都失去交通接駁，對北都形象亦不利，問當局是否設想日後北都製造的職位足以應付百萬人口需求，市民毋須南下往港島上班。

甯漢豪指，當初政府是考慮到人工島的人口及產業，故認為需要規劃「洪港鐵路」承載，連接北都，但現時交椅洲人工島放緩，政府未有條件再討論「洪港鐵路」。 甯稱，政府會先聚焦推進洪水橋至前海的鐵路，但洪水橋是否仍需向南接駁欣澳，當局需視乎洪水橋以南發展進程再考慮。

至於「洪欣鐵路」，甯稱，日後北都亦會有產業和住宅，市民未必需經常南北往來，強調需考慮成本效益。

田北辰在會後向本報稱，明白政府想法，但未能同意，因局方假設北都能為當區人口製造足夠職位是太理想，形容屬「豪賭」，「香港始終是金融中心，如果屆時先發現人口始終要落港島、九龍返工，再諗起鐵路就太遲」。

田又稱，當局本來規劃了「洪港鐵路」及接駁錦上路往來九龍塘的「中鐵線」供北都市民南北往來上班，但現時兩鐵路均「唔見影」，若當局一直不交代北都的南下鐵路接駁，他只要繼續做議員，以後凡是北都的項目均會要求記名表決，他亦會投棄權票。

相關字詞﹕編輯推介 人工島

