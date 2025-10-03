運輸署：港車北上本月13日起毋須再申請禁區紙 (21:12)

運輸署今日（3日）公布，本月13日起獲批准參與「港車北上」的申請人，無需再申請「封閉道路通行許可證」（俗稱禁區紙）及繳付相關費用，在接獲署方 發出的「電子批准信」後，即可在網上預約出行，或在無須預約的日子直接出行。「港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」和「深圳灣一次性特別配額計劃」下的車輛由本月20日起亦實施同樣安排。署方指，預計超過10萬輛合資格車輛受惠，新安排將更便利和吸引更多人申請參與「港車北上」，同時提升出行體驗。
運輸署指，三項計劃下現時已獲發有效禁區紙的持證人，署方會以電郵通知措施生效前後的安排。措施生效前持證人須繼續於車輛擋風玻璃上展示有效的禁區紙方可出行；措施生效後（即10月13日起），則無須再於車輛擋風玻璃上展示禁區紙，惟仍須繼續保留有效禁區紙及批准信直至到期日，以便當有執法人員檢查車輛參與指定計劃的資格時，出示以作證明。
至於三項計劃的新申請或續期申請，運輸署稱只會向成功申請人發出「電子批准信」以確認其參與資格。
署方又提到，「港車北上」自2023年7月推行至今，粵港兩地政府一直優化計劃，其中由上月1日起，參與計劃的車輛逢周二及三（指定日子除外）無須預約便可經港珠澳大橋出行，措施推行後上月首三個星期的周二及三，港車北上往廣東省車輛架次按月增加約五成。兩地政府會繼續檢視優化措施的成效。