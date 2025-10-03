少女戲稱朋友「做鷄」遭拳打腳踢　警拘5少年 (20:12)

警方指，2024年6月2日凌晨約1時接獲一名當時14歲少女的母親報案，指該名少女同日懷疑在屯門良景邨良英樓一梯間與多名男女因瑣事爭執，期間被該批男女以手襲擊。該名少女頭部受傷，清醒被送往屯門醫院治理。據了解，事件源於朋友之間的言語爭執。

屯門警區反三合會行動組人員接手調查，經情報分析及深入調查後，警方於2024年6月2至3日在各區以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」（AOABH）拘捕兩男三女，他們當時的年齡介乎14至16歲，全部持本港身分證。當中兩名少年及兩名少女已被控合共一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件已於2024年6月5日及8月14日在屯門裁判法院提堂。經調查及諮詢法律意見後，其中一名15歲被捕少女已獲無條件釋放。