明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

少女戲稱朋友「做鷄」遭拳打腳踢　警拘5少年 (20:12)

近日網上流傳一條影片，懷疑涉及童黨欺凌。片中兩名男子在屋子邨大廈後樓梯對一名女子拳打腳踢，首先將她推到牆角，襲擊其全身不同地方，之後兩男再將女子推跌在梯級邊，不停用拳擊打及用腳踢其頭部及身體其他地方，女子曾經尖叫求救，男子一邊施襲一邊用粗言辱駡女子。消息指，被襲擊的少女曾取笑另一名少女「做鷄」，有人心生不忿，向男性朋友表達不滿，於是有人報復。

警方指，2024年6月2日凌晨約1時接獲一名當時14歲少女的母親報案，指該名少女同日懷疑在屯門良景邨良英樓一梯間與多名男女因瑣事爭執，期間被該批男女以手襲擊。該名少女頭部受傷，清醒被送往屯門醫院治理。據了解，事件源於朋友之間的言語爭執。

屯門警區反三合會行動組人員接手調查，經情報分析及深入調查後，警方於2024年6月2至3日在各區以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」（AOABH）拘捕兩男三女，他們當時的年齡介乎14至16歲，全部持本港身分證。當中兩名少年及兩名少女已被控合共一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件已於2024年6月5日及8月14日在屯門裁判法院提堂。經調查及諮詢法律意見後，其中一名15歲被捕少女已獲無條件釋放。

相關字詞﹕襲擊致造成實際身體傷害

上 / 下一篇新聞