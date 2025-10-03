明報新聞網
即時港聞

工友對前景欠樂觀　電器工會連續兩年不提加薪倡議 (17:38)

香港機電業工會聯合會（機電聯）屬下電器成員會近期就行業狀况展開問卷調查，發現工友普遍對短期就業前景不樂觀，工會決定今年不提出加薪倡議，連同去年的暫緩薪酬調整，工友薪酬水平連續兩年維持於同一水平，熟練工人日薪維持於1600元。

機電聯在傳媒茶聚表示，其成員會港九電器工程電業器材職工會（電器工會）近期進行問卷調查，收集近千份回應，發現工友普遍對短期就業前景不樂觀，尤其裝修相關領域工友面臨開工不足及失業，故該會決定今年不提出加薪倡議，待就業市場回暖再作審視。

翻查資料，機電聯屬下電器、空調製冷和消防三個成員會曾於2023年9月提出薪酬調整方案，當時三個成員會分別宣布電器行業、空調製冷業及消防保安工程熟練工人日薪上調至1600元、1530元、及1490元。

綜合機電聯成員在茶聚說法，各成員會去年均有進行行業調查，因最終決定不不提出加薪倡議，故未有特別作公布。至於今年調整方案，除電器工會已決定不提出加薪倡議，空調製冷和消防兩個成員會暫時也傾向維持同一薪酬水平，不倡議加薪。

機電聯常委：盼維持同一薪酬水平保工友競爭力

機電聯常委、電器工會副理事長繆泰興指，近年經濟雖有復蘇，惟步伐未如預期，建造業最新失業率雖有回落但仍屬高水平，今年問卷調查見到工友對短期就業前景不樂觀，對加薪也不抱期望，工會也不想強行提出加薪倡議，希望藉維持同一薪酬水平保存工友競爭力。

他又說，機電工也有很多種，在地盤工作的機電工人目前因工程量減少，正面對失業或者開工不足；從事裝修相關領域的機電工人也正受非法勞工問題衝擊。他指，現時業主很容易就能從網上、社交平台上獲得資訊，以極低成本聘請非法勞工到港裝修，對本地工人就業造成嚴重影響，「黑工帶來的影響甚或比外勞更大。」

機電聯主席張永豪則指，外勞的輸入、工作流程、與成品質素尚算有機制監管，非法勞工則不受任何法例或機制監管，不止影響本地工人就業，也帶來安全隱患。機電聯除呼籲工友如發現疑似非法勞工，應利用政府熱線作舉報，也建議政府參考打擊濫用公屋的獎勵計劃，為舉報非法勞工提供誘因，同時提高對僱主的阻嚇性。

倡提供津貼發展「一職多能」　助工友獲工作機會

針對行內工友面臨工作量減少的情况，機電聯建議政府投放資源，例如提供技術轉型津貼，助工友發展「一職多能」，機電聯副主席黃永權認為，此舉令工友獲得更多工作機會，也有助解決技術工種不夠人手的問題。

機電聯各成員在席上談及新人入行的情况，提到現時的電工牌照申請要求過分嚴格，特別是須由僱主簽發的電力工作證明現時要詳細列明工作內容、地點、時數等資料，令很多僱主不願意簽發，窒礙年輕人入行，建議政府簡化相關流程。機電聯也指，每當有工業意外發生，對年輕人入行意願也有影響，促請承辦商建立「停工上報」機制，確保前線工友面對危險工作有拒絕的權力。

相關字詞﹕機電工 薪酬 編輯推介

