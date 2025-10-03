明報新聞網
即時港聞

精進建築就被拒續牌上訴　稱三宗工業意外屬不幸　批屋宇署指控荒謬 (17:36)

牽涉數宗致命意外的「精進建築有限公司」早前被拒續牌，上訴期間暫緩除名，上訴聆訊今（3日）在高院踏入第二日。精進建築一方表示，涉事3宗工業意外源於一連串不幸，包括地面濕滑和分判商犯錯，無證據顯示精進的工業安全管理制度有問題。精進一方又指，有屋宇署官員對精進建築提出荒謬指控，做法不公平。

代表精進建築的資深大律師余若海今午繼續陳辭。精進建築申請續牌時，曾提名簡浩楷及麥劍亮為獲授權簽署人，簡離職後，由另一員工梁賜健補上。余若海表示，屋宇署無考慮梁賜健的能力和資格，亦無安排梁面試，直接拒絕精進建築增加人選，質疑署方政策不靈活。

余若海指出，屋宇署以續牌申請逾期為由，拒絕精進建築增加替補人選，惟根據《建築物條例》第8C條，除非註冊承建商紀律委員會另有決定，精進建築當時的註冊仍然有效；屋宇署從未公開逾期後不受理新增人選的規定，違反公開透明原則。余提到，有屋宇署官員在誓章指精進在「最後一刻」提名新人選，是毫無基礎的荒謬指控（outrageous allegation），實情是承建商要有足夠的授權簽署人，才能承接政府工程，並非為了拖延時間。

余若海表示，屋宇署基於3宗致命意外將精進建築除名，分別為2020年九龍灣觸電事件、2022年安達臣道天秤倒塌事故，以及2023年油麻地電工墮斃事件。余指，觸電事件源於石屎墮下、地面濕滑和死者誤觸電線等不幸因素；天秤事故則牽涉數個分判商，包括測試天秤部件焊接的新科試驗有限公司，無證據顯示精進建築疏忽直接導致天秤倒塌，精進已採取盡職審查程序，確保工業安全。

代表屋宇署長及承建商註冊事務委員會的資深大律師袁國強因身體抱恙未有到庭，將在下一次聆訊回應陳辭。余若海指出，精進建築就續牌問題承受沉重壓力，案件再押後並不理想，「遲來的正義不是正義」，或要求政府承擔訟費。聆訊押後至12月11日。

