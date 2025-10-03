明報新聞網
即時港聞

北環線主線工程今啟動重申2034年竣工目標不變　港鐵正與政府商次階段工程安排 (16:52)

政府早前公布北環線主線及支線會合併為一個項目規劃，再將工程分兩部分發展，政府與港鐵早前已就首部分工程的財務安排簽訂協議。港鐵今日（3日）舉行北環線項目啟動禮，港鐵行政總裁金澤培指，港鐵正與政府商討第二階段工程的安排，重申目標主線及支線同步2034年竣工。港鐵主席歐陽伯權則透露，北環線項目下的東鐵線古洞站工程進度良好，預計今年11月平頂，如期2027年竣工。

據政府與港鐵協議，當局會向港鐵批出10幅面積共約26公頃用地並扣除390.5億元地價，作為對北環線項目第一部分的財務資助。金澤培在啟動禮後見記者時表示，北環線是港鐵正推展的鐵路項目中規模最大及挑戰最多的項目。被問到港鐵現時資金是否足應付北環線龐大工程、工程第二部分有何財務安排，金澤培稱港鐵一直以審慎的商業原則作長遠財務規劃，會因應不同時段的財務需要作不同安排，亦視乎市場環境及投資者信心；港鐵正與政府商討第二部分工程的安排。

運輸及物流局長陳美寶在啟動禮致辭時提到，政府期望建造新的鐵路標準，涵蓋海內外最好的標準，並結合內地建造的優勢、團隊、器械設備等，率先在北環線第一部分工程適時採用。港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪見記者時舉例，會研究其他地方的混凝土及鋼材結構標準是否適用，又指政府已指出內地很多標準亦適用於香港。

港鐵提到，北環線工程須克服複雜地質條件、在多個鄰近的新發展區施工，以及毗鄰現有車站設施建造轉線站等多重挑戰，歐陽伯權稱，今日啟動禮場地正正是北環線項目首段隧道（凹頭至錦上路）豎井的工地，隧道鑽挖機會在此啟動，標誌項目正式開展。

北環線項目第一部分包括主線的古洞、凹頭及錦上路站；以及古洞至新田、凹頭至錦上路的兩條隧道段和相關鐵路設施。第二部分則包括主線新田站及牛潭尾站；支線皇崗口岸、河套及洲頭站等。

