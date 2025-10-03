明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

10人涉假扮PayMe職員騙取逾150萬　一人認串謀詐騙判囚32個月 (16:33)

2022年1至6月，有詐騙集團涉訛稱PayMe職員向客戶驗證身分，繼而取得帳戶密碼等，再轉走當中款項，最終138名事主上當，合共損失約151萬元。涉案10人早前認罪，被判監24至56個月，另有一人承認串謀詐騙罪，案件今天（3日）判刑。法官形容涉案計劃「有組織、有預備」，串謀者亦各司其職，終判他監禁32個月。

本案有12名被告，其中10人早前認罪，被判監24至56個月。在餘下兩人中，被告李承軒早前獲裁定一項串謀洗黑錢罪脫；被告劉俊誠則獲裁定4項串謀洗黑錢罪脫，但他承認一項串謀詐騙罪，案件今天在荃灣法院（借代區域法院）判刑。

暫委法官林嘉欣引述辯方求情稱，現年21歲的被告劉俊誠曾在職訓局修讀時裝設計課程，後來從事冷氣工程，月入約2萬元；辯方又指，被告並非涉案計劃主腦，後期才參與其中，而且只成功欺騙一名事主，涉款9000多元。

林官判刑時稱，本案不涉訛稱事主親人被禁錮或拘留，繼而令事主受驚的情況，惟涉案計劃「有組織、有預備」，參與者先取得PayMe用戶名單，繼而各司其職，有人負責向事主套取密碼，有人負責以密碼登入帳戶。林官採納4年監禁為量刑起點，因應被告認罪減刑至32個月。判刑後，林官提及，他發現控方就同案串謀洗黑錢罪成被告申請加刑，但無就被告劉俊誠承認的串謀詐騙罪申請加刑，坦言不明白當中原因，也不會猜測，形容劉「實在非常幸運」。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞