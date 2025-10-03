明報新聞網
即時港聞

香港快運客機上月初偏離跑道　民航意外調查機構料調查需一年 (15:59)

上月8日，香港快運一班由北京抵港的客機，於早上10時36分在香港國際機場北跑道降落時，懷疑意外剷出草坪，並撞到跑道旁的指示牌，起落架一度冒煙。民航意外調查機構隨即展開調查，今日（3日）公布調查進展，預計調查需時一年。

初步報告稱香港快運航空一架空中巴士A320型客機於上月8日由北京飛抵香港降落期間，在早上約 10 時 34 分於 07L 跑道著陸時，機身突然向右偏離跑道，衝往 C6 與 C7 滑行道之間的草地區域。其後客機自行駛回跑道，離開跑道並停定在 Z 滑行道。客機在事故中撞毀三盞跑道邊燈及草地區域兩塊停機坪指引牌，客機起落架、右側發動機及機身亦受損。機管局確認跑道正常，並未發現飛機殘留部件。

民航意外調查機構預計是次事故調查需時一年；表示法國航空安全監察分析局就調查接獲通知，並已委任一名授權代表參與調查；民航處亦已接獲通知。調查小組已與該班客機的機組人員和客艙乘務員面談；收集並分析了航班文件、飛行數據、駕駛艙錄音、機場閉路電視錄像、航空交通管制操作記錄及氣象資料，以確定意外的情況和成因；及需要調查的範圍和方向。

香港快運航空回應指，會繼續全力配合調查，並已主動開展內部檢視。香港快運營運總裁Sinead Conroy表示，正嚴肅跟進今次事件，承諾從事件中汲取經驗。

