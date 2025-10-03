高中中史及歷史優化課程框架出爐　新增課題包括中共成立　2030年DSE起適用 (16:00)

根據最新課程框架，中史科必修部分繼續分為甲、乙兩部分，其中甲部「中國古代史」劃分為五個歷史時期，內容涵蓋上古至清朝中葉；乙部「中國近現代史」同樣劃分為五個歷史時期，對比現有課程框架，新增的課題包括「中國共產黨的成立」、「中國特色社會主義新時代」。選修部分則由以往6個單元減至3個單元。

歷史科現設引言「現代世界的孕育」、主題甲「二十世紀亞洲的現代化與蛻變」及主題乙「二十世紀世界的衝突與合作」。新框架下設3個單元，包括「現代世界的形成」，課題包括帝國主義國家的殖民擴張及拉丁美洲和亞洲的反抗；單元2「戰爭與和平」涵蓋兩次世界大戰、冷戰等；單元3「中國與世界」則涉及共產黨創建到中華人民共和國成立、中國的發展與成就。歷史科亦重設選修部分，設兩個單元，可二選一。

教育局：將開發多元化的學與教資源 支援學校順利推行優化課程

教育局首席助理秘書長林思嫺於專欄「局中人語」表示，中史科優化課程著重精簡內容，與現行課程理念一脈相承，強調學生全面均衡認識中國由古至今在政治、經濟、文化、科技、社會、民族交融和中外交流等方面的發展；歷史科亦著重精簡課程架構，並加強世界史與國家歷史的連繫。

為支援學校於2027年9月順利推行優化課程，林思嫺指，教育局會舉辦簡介會向業界及出牌業界講解優化課程的理念及原則，亦會發布《課程及評估指引》，舉辦教師專業發展課程，並開發多元化的學與教資源，供教師使用及參考。考評局亦將配合課程框架擬訂《評核大綱》與樣本試卷，並舉辦擬題和評分工作坊。