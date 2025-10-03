施駿興涉非禮女童案申換法官被駁回　官批欠理據兼令審訊延誤 (14:50)

被告施駿興（38歲）否認各一項非禮罪及與16歲以下女童非法性交罪。辯方早前就申請陳辭指，4天審訊中，陳官48次於控辯雙方向事主X提問時介入，包括X在主問時提及與被告交換電話號碼，陳官當時問X「邊個主動問你拎電話」；辯方認為陳官在引導X指被告主動，做法如進入格鬥場。陳官今反駁指，陳官於審訊時的介入次數在庭上對話中所佔的比例，可說是寥寥可數。

辯方早前陳辭稱，X指曾把含涉案合照及對話紀錄的USB交給警方；當時陳官在未知該資料內容是否與X的說法脗合下，就問控方為何不把它們呈堂，可見陳官預先裁定X所說屬實。陳官聽取陳辭時指，辯方提及的部分對話內容是陳官在法庭關閉X的視像作供畫面後所說。陳官今再回應指，辯方論點以偏概全，未能反映整體審訊過程，也未能反映合理、理智、知情旁觀者的看法。陳官說，辯方的論據混淆視聽，有「亂扣帽子之嫌」。

陳官續稱，辯方指控法官「進入格鬥場」及預先裁定，嚴格來說不符合撤換法官申請須經的測試，因為測試須客觀、並證明法官偏頗；而且辯方沒指控陳官有實際偏頗，也未能確認僭在偏見，故陳官不含糊地駁回申請。

陳官引述澳洲案例指，法庭不能輕易批准換官，以致任何人以為可找對他們有利的法官來審案。陳官表示，他過去18年來作為專業法官，「只會秉承司法誓言，以無懼、無偏、無私、無欺嘅精神主持正義，審理本案」。陳官稱不猜測辯方的策略部署，不會對被告有不利揣測。