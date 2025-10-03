明報新聞網
即時港聞

警員夫婦涉訛稱物業自住詐騙按揭貸款　准保釋候訊 (13:31)

39歲男警員2021年涉嫌向銀行訛稱購入天水圍物業後用作自住，詐騙銀行及按證保險公司批准一筆約524萬元按揭貸款，並與一名女警員涉嫌沒有將涉案物業居住情况的變更通知銀行。二人被控兩項欺詐罪，案件今日（3日）在東區裁判法院首次提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求押後案件至11月3日再訊，以待控方準備轉介區院審訊的文件，其間二人各准以7000元保釋外出。

被告高文迪（39歲）及林穎倩（38歲）現已被警隊停職，據悉兩人是夫婦關係。首控罪指，高於2021年1月至3月期間在香港藉欺騙，即虛假地表示他完成購買天水圍濕地公園路9號Wetland Seasons Park 1期第20座某單位後，物業將由他居住，並意圖詐騙而誘使中國建設銀行及香港按證保險有限公司批准該物業的按揭貸款申請，貸款額為約524萬元，並誘使按證公司批准該貸款申請附帶的按揭保險計劃申請，導致高獲得利益或導致銀行及或按證公司蒙受不利或有相當可能會蒙受不利。

另一控罪指，高與林於2021年6月至2024年9月期間在香港藉欺騙，即沒有將涉案物業的住用情况變更通知中國建設銀行，並意圖詐騙而誘使銀行不行使其要求償還批予高的物業按揭貸款部分或全部的權利或施加其他條件（包括提高利率），並誘使香港按證保險有限公司不行使其終止銀行批予高的按揭貸款附帶的按揭保險的權利或施加其他條件（包括提高保險費用），導致二人獲得利益或導致銀行及或按證公司蒙受不利或有相當可能會蒙受不利。

