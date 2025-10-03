狄志遠質疑提升大學非本地生限額迫切性　蔡若蓮：助大學規劃及善用資源 (13:29)

工聯會吳秋北就關注當局確保大學公共設施等資源不受擠壓；民建聯李慧琼稱八大院校均面對校園擠迫的問題，認為當局提供的資源配套應有所增加。蔡若蓮說，院校會審慎及負責任地先考慮學校配套，並循序漸進收生。至於校園方面，她指，各院校會使用不同方法，例如購買現成的地方作教學空間，或申請增加校園地積比例，善用校內土地等。

引入教師執業證書制 朱國強稱前線教師感擔心 蔡若蓮：「必須走嘅一步」

另外，《施政報告》提出引入教師執業證書制度。教育界議員朱國強認為，當局近年已就提升教師專業新增很多要求，教師亦普遍積極進修，惟教師面對沉重工作量、有增無減的要求已忙到「有氣無碇唞」，稱前線教師對新引入的執業證書機制感擔心，冀當局考慮實際情况，避免為做而做及打擊教師士氣。蔡若蓮說，引入執業證書制度是守護教師專業形象及學生福祉「必須走嘅一步」，又稱這段時間與各持分者商討時獲正面反應。

經民聯陸瀚民認為，維護教師專業重要，但不為前線教師增加額外壓力同樣重要，期望當局充分諮詢業界意見，關注會否要求現職教師作額外進修時數、如何處理教師懷孕期間辭職之後復出的特殊情况；民建聯郭玲麗則關注代課老師的安排。蔡若蓮回應說，當局仍在細化細節，會向校長、各學校議會代表、辦學團體等廣泛了解業界實際情况，並因應實際情况及配合教育周期，訂定執業證書續期的合理期限，再一併考慮各項情况的實際操作。

至於與內地推動副學位程度學歷互認安排，蔡若蓮說，當局持續與內地相關部門溝通，已與廣東省教育廳大致取得共識，正在教育部跟進相關程序，將不會一刀切互認所有副學位課程，而是從某些課程開始，採取「成熟一省推一省」的方式。