即時港聞

酒駕及打傷下屬判社服令　警司陸振中不服定罪提上訴　律政司另提刑期上訴 (13:13)

時任沙頭角分區指揮官、警司陸振中涉2022年酒後不顧下屬阻撓駕駛，並打傷其中一名男下屬及咬傷其中指，他早前受審後被裁定危駕及襲擊兩罪罪成，被判社會服務令240小時，另須停牌6個月和自費參加駕駛改進課程。司法機構最新資料顯示，陸振中已針對定罪提出上訴，律政司亦就刑期提出覆核。案件暫未有聆訊日期。

陸振中（45歲）原被控7項罪名。控罪指稱，陸在2022年6月三度非禮女子X；以及於同年7月危險駕駛、襲擊他人致造成身體傷害、有意圖而導致身體受嚴重傷害和普通襲擊，各項襲擊罪的事主分別為X、督察蔡文浩和賴文顯。陸振中否認全部7罪，受審後被裁定危駕和涉及蔡文浩的襲擊罪成，其餘5罪罪脫。

區域法院暫委法官勞潔儀裁決時稱，對X的證供有所保留，加上無法判斷X和賴文顯的傷勢是否由陸振中造成，因此裁定陸3項非禮罪，以及各一項襲擊他人致造成身體傷害和普通襲擊罪脫。勞官同時接納，陸酒後執意駕駛，並接納蔡文浩的證供，裁定陸危駕及有意圖而導致身體受嚴重傷害兩罪罪成。

勞官判刑時稱，陸很大可能因定罪失去工作，使過往付出的努力付諸流水，構成減刑因素，並接納辯方求情稱被告過往品格良好，確為模範。勞官認為陸的情況「完全符合」判處社服令，最終判處240小時社服令。

相關字詞﹕法庭

