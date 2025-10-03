明報新聞網
即時港聞

市民不滿西隧轉換收費點後欠交代　申訴專員公署裁定投訴部分成立 (12:34)

申訴專員公署接獲三宗投訴不滿西隧收費點在今年2月至3月間於收費過渡時段時未顯示實時隧道費。「易通行」客服熱線職員當時亦未能向駕駛者交代。公署今日（3日）公布調查報告，認為投訴部分成立，運輸署將改善西隧收費點轉換的資訊發放安排。申訴專員公署亦另建議運輸署考慮透過電視及電台廣播的交通消息環節發放相關消息。

三名申訴人投訴稱，今年2月至3月間在上午的「過渡時段」駕車經西隧南行往港島時發現九龍入口的顯示屏並沒有顯示實時隧道費，而所收取的隧道費亦較認知為高，當中有人致電「易通行」客服熱線查詢，惟職員未能告知確實收費點位置。

申訴專員公署引述運輸署稱，西隧南行的主收費點曾於今年1至3月因道路工程關閉，改以備用收費點收費，但因熱線職員不熟悉備用收費點位置，因此未能知會駕駛者。

公署認為投訴部分成立，指署方僅以關閉顯示屏來表達收費點不在運作的方式有欠理想；熱線職員在收費點更改近一個月後仍未知後備收費點的位置，反映運輸署未有意識到西隧南行與其他隧道出入口不同，轉換收費點的籌備有欠周詳；亦未有為熱線職員更新資訊，沒有重視培訓需要，表現欠佳。

公署表示展開調查後，運輸署已着手改善相關資訊發放安排，預計將於明年初完成有關工作，包括將會在轉換收費點的前一日，透過「易通行」網頁及流動應用程式的橫額消息、運輸署網頁和「香港出行易」流動應用程式、及相關路段的可變信息顯示屏，以告知公眾轉換收費點的資訊；又將在非運作中收費點的顯示屏顯示收費點已轉換的提示信息。運輸署表示，若因緊急事故須轉換收費點，署方會根據實際情况透過「易通行」網頁及流動應用程式、及運輸署網頁和「香港出行易」流動應用程式發放轉換收費點的資訊。運輸署又表示已責成隧道費服務商的管理層加強熱線職員的培訓，並向他們提供更充足的最新資訊。

公署建議，除了在運輸相關的網頁及流動應用程式發放收費點轉換的信息外，可考慮透過電視及電台的交通消息環節廣播，讓沒有下載流動應用程式的駕駛者也能知悉安排；亦建議當局與如機電署等其他政府部門緊密聯繫，以改善資訊發放安排。

相關字詞﹕西隧 申訴專員公署 運輸署 編輯推介

