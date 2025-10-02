兩名男女警員被控欺詐　案件明日提堂 (23:20)

警方財富情報及調查科人員今年1月16日分別在上水、粉嶺、屯門及葵涌拘捕8男4女本地人，年齡28至68歲，涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪（俗稱洗黑錢），其中7名介乎28至39歲被捕男子為休班警務人員。警方當時指，各被捕人涉嫌2017年至去年，利用22個銀行戶口洗黑錢，涉款約1050萬元。當中兩名被捕警務人員另涉2019至2024年將自住按揭物業出租，涉詐騙被捕。該7名警員當時已被停職，全部12名被捕人其後獲准保釋侯查。

警方繼續跟進及調查案件，於9月26日在灣仔區拘捕多一名38歲女警，涉嫌詐騙。該女警與另一名早前被捕的39歲男警合共被控一項欺詐罪，該男警亦被控另一項欺詐罪，案件明早提堂。警方指，該男子及女子為休班警務人員，已被停職。警方指，非常重視警員操守，任何警員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。