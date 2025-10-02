明報新聞網
即時港聞

在港內地大學生被騙後參與假冒官員騙案被捕 (19:09)

一名20歲內地大學生墮入騙案後，疑被詐騙集團招攬，參與至少5宗假冒官員騙案，他涉嫌自稱雲浮市公安，曾於大嶼山、屯門田景邨、馬鞍山公園、旺角櫻桃街公園等地與騙案受害人見面。警方相信有其他潛在受害人，呼籲市民如果懷疑墮入騙案，應盡快聯絡警方。

西區警區重案組高級督察郭愉勤指，警方早前接獲一名市民報案，懷疑墮入假冒官員騙案。警方鎖定一名懷疑與案有關的20歲男大學生，並於昨日（10月1日）於其住所將他拘捕。警方檢獲一張虛假的公安證件，並在其電腦內發現虛假的內地檢察院公函、國家保密令等電子檔案。據悉，被捕男子為內地人，來港讀書，就讀大學二年級。調查顯示，被捕人曾經是騙案受害人，後來被招攬加入，參與詐騙任務，最少與5宗假冒官員電話騙案有關。該被捕男子正被警方扣查，稍後將被落案控告。

郭愉勤指，5宗騙案件發生於今年7月至9月，警方接獲其中一名事主報案，並在另外4名事主轉帳前聯絡他們，令他們避免蒙受損失。調查顯示，被捕人曾經送遞虛假的內地公文，執行詐騙「任務」達十多次。調查顯示，被捕男子自稱雲浮市公安，曾於大嶼山、屯門田景邨、馬鞍山公園、旺角櫻桃街公園等地與騙案受害人見面，過程中，曾出示虛假的公安證件、內地檢察院公函及保密令。警方呼籲市民，如曾遇過上述自稱公安的可疑人士，請即致電3660 6670或5966 3170與西區警區重案組第一隊聯絡。 

有七旬漢被騙失1800萬

反詐騙協調中心高級督察蘇傳禮指，今年首7個月，電話騙案已佔全部詐騙案件的16.7%。相關損失接近7.9億港元，相當於所有詐騙案件損失總額的18%。隨著新學年開始，針對來自內地的學生的假冒官員騙案亦有明顯增加。警方留意到，近期不少假冒官員電話騙案，專門針對退休人士或高資產淨值人士。其中一名76歲事主今年8月收到一名自稱東莞市教育局官員來電，指他在網上發佈詆譭香港教育的信息，屬於犯法，並將電話轉駁至假冒「公安」跟進。事主聽從指示簽署保密協議、每日報告行蹤，並將1800萬港元分別存入騙徒提供的銀行帳戶企圖證明清白，直到騙徒要求事主轉賬更多金錢，事主與家人商量，才發現受騙，報警處理。

蘇傳禮提醒，任何聲稱執法人員要求轉帳，都不應相信，即使陌生人能說出你的個人資料，或傳送載有你相片的法律文件，亦不代表他是真正的執法人員；如遇到有人自稱執法人員或政府機構職員，應提高警覺；如有懷疑，可致電「防騙易18222」熱線查詢。

假冒官員騙案 詐騙

